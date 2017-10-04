Каталония определилась с днем провозглашения независимости

Сегодня Верховный суд Испании отправил повестку главе каталонской полиции Хосепу Луису Траперо. Его собираются допросить по делу о призыве к мятежу. В Мадриде так называют события, связанные с воскресным референдумом о независимости Каталонии. Жители региона высказались за выход из состава королевства. Теперь они ждут, когда парламент провозгласит суверенитет. Дата судьбоносного события уже определена.
В понедельник, 9 октября, депутаты соберутся, изучат окончательные данные по итогам референдума, заслушают доклад главы автономии Карлеса Пучдемона, и, по всей вероятности, примут декларацию о независимости Каталонии. Ну а до тех пор в регионе наступило затишье. Как будто не было вчерашних демонстраций, в одной только Барселоне собравших больше 300 тысяч человек.
Между тем эйфория, вызванная референдумом и этим сладким словом «свобода», немного поутихла. И если бы не провокации испанской полиции, разгромившей несколько избирательных участков, то голосов, отданных за независимость, вероятно, было бы меньше. Сейчас люди начинают задумываться над тем, есть ли у каталонских лидеров четкий план дальнейших действий. Какое независимое государство они намереваются построить? Будет это парламентская или президентская республика? Какими будут налоги? Как выстраивать отношения с Евросоюзом? Пока четких ответов не существует.
Тем временем Испания переходит в контратаку. Пока каталонцы митинговали и отмечали референдум, прокуратура начала расследование в отношении главы каталонской полиции Хосепа Траперо. Его подчиненные не выполнили приказ центра и не участвовали в блокаде избирательных участков. Более того, испанское правосудие подозревает его и нескольких лидеров «индепенентистов» в организации массовых беспорядков, а это до 15 лет тюрьмы.
Между тем эйфория, вызванная референдумом и этим сладким словом «свобода», немного поутихла. И если бы не провокации испанской полиции, разгромившей несколько избирательных участков, то голосов, отданных за независимость, вероятно, было бы меньше. Сейчас люди начинают задумываться над тем, есть ли у каталонских лидеров четкий план дальнейших действий. Какое независимое государство они намереваются построить? Будет это парламентская или президентская республика? Какими будут налоги? Как выстраивать отношения с Евросоюзом? Пока четких ответов не существует.
Тем временем Испания переходит в контратаку. Пока каталонцы митинговали и отмечали референдум, прокуратура начала расследование в отношении главы каталонской полиции Хосепа Траперо. Его подчиненные не выполнили приказ центра и не участвовали в блокаде избирательных участков. Более того, испанское правосудие подозревает его и нескольких лидеров «индепенентистов» в организации массовых беспорядков, а это до 15 лет тюрьмы.
В Каталонии — настоящее кровопролитие. Полиция избивала людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использовала против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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