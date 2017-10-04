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    Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

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    Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

    Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

    В столичном метрополитене сообщили, что движение поездов на красной ветке входит в график.

    В 18:20 в Московском метрополитене сообщили об инциденте с пассажиром, который привел к сбою движения на красной линии. Изначально сообщалось, что поезда следуют с увеличенными интервалами. Позднее в метро заявили о приостановке движения на северном участке Сокольнической линии — от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского». Пассажиров просили использовать другие линии метро, МЦК или пересесть на наземный транспорт.

    Но уже в 18:44 в Telegram-канале метро Москвы появилось сообщение о том, что движение на красной ветке восстановлено и постепенно входит в обычный график.

    Московский метрополитен    : «18:44 Сокольническая линия. Движение на северном участке восстановлено и вводится в график».

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