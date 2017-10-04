Международный форум в Петербурге будет посвящен меценатству и цифровой культуре

Замминистра рассказал о программе культурного форума в Петербурге.

VI Международный культурный форум в Петербурге, который пройдет с 16 по 18 ноября, будет еще более представительным, чем минувший юбилейный. Финансирование из городского бюджета также увеличилось на 50 миллионов рублей.



Замминистра культуры Александр Журавский сегодня приоткрыл завесу тайны над ноябрьской программой мероприятий в Северной столице. Если в прошлом году страной-гостем была Греция, а всего культурный симпозиум собрал более 20 тысяч участников из 90 стран мира, то в этом сезоне официальное приглашение получили Япония и Казахстан. А количество представителей и подписанных соглашений по плану только возрастет.



Отдельное внимание на деловой площадке форума планируют уделить экономике цифровой культуры. В частности, бизнес-партнерству и меценатству.



Александр Журавский, заместитель министра культуры РФ: «Это диджитализация культуры, цифровая культура, новые технологические возможности для искусства — и для музейной сферы, и для театрального искусства. Это дополненная и виртуальная реальность, как сейчас модно говорить».



Для диалога в самых различных его измерениях в Петербург приедут представители крупнейших компаний (в том числе из Голливуда), которые занимаются визуальными эффектами. Правда, лидирующие позиции в мире, по мнению Журавского, занимает именно отечественная анимационная школа.



Также замминистра проанонсировал большое количество театральных премьер и уже традиционно насыщенную концертную программу грядущего культурного форума.