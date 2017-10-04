У Николая Караченцова обнаружили рак легких

Неутешительный диагноз поставлен Николаю Караченцову. У знаменитого актера — злокачественная опухоль.
Подтвердились худшие опасения супруги артиста. Людмила Поргина ранее сообщала о подозрении на рак у любимца россиян. Несколько месяцев назад у Караченцова было обнаружено затемнение в легком. Звезда кино отправился на обследование в Германию. Тогда раковых клеток специалисты не обнаружили.
В ходе недавнего, сентябрьского, планового обследования у Караченцова медики нашли злокачественную опухоль в легком. Она неоперабельна, сообщает Starhit.
Врачи заподозрили неладное после того, как Николай Петрович поступил к ним с легочным кровотечением, напоминает сайт Dni.Ru.
Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году после аварии. В результате ДТП актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Караченцов пролежал 26 дней в коме, перенес несколько операций. Второе серьезное ДТП произошло в этот же день в 2017 году. 27 февраля автомобиль Toyota, которым управляла супруга актера, столкнулся с грузовиком и вылетел на обочину. В результате артиста госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.
В ходе недавнего, сентябрьского, планового обследования у Караченцова медики нашли злокачественную опухоль в легком. Она неоперабельна, сообщает Starhit.
Врачи заподозрили неладное после того, как Николай Петрович поступил к ним с легочным кровотечением, напоминает сайт Dni.Ru.
Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году после аварии. В результате ДТП актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Караченцов пролежал 26 дней в коме, перенес несколько операций. Второе серьезное ДТП произошло в этот же день в 2017 году. 27 февраля автомобиль Toyota, которым управляла супруга актера, столкнулся с грузовиком и вылетел на обочину. В результате артиста госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.
Комментарии