Петербургские спасатели отметили юбилей службы гражданской обороны

В честь 85-летия службы ГО и ЧС на Пионерской площади организовали выставку современной спасательной техники.

На площадь перед петербургским ТЮЗом съехалась самая современная техника службы Гражданской обороны. На этот раз чрезвычайной ситуацией стал юбилей подразделения. Сегодня гражданской обороне исполняется 85 лет.



В честь этого в полдень раздался выстрел из пушки Петропавловской крепости. А на Пионерской площади выставили старинные образцы техники, которыми служба пользовалась в начале своей истории. Тогда главной задачей была противовоздушная оборона.



Среди экспонатов, представленных горожанам, — автоматическая зенитная пушка, крупнокалиберный пулемет Дегтярёва-Шпагина и пулемет Максима. Есть на выставке и совсем новые, экспериментальные образцы. Например, робот пожарный.



Радиоуправляемый боец сможет затушить огонь в самых тяжелых условиях, куда личный состав не решатся отправить. В службе гражданской обороны используют в прямом смысле слова космические технологии.



Маленькие посетители праздника могут на себе попробовать различное спасательное оборудование. Завершил программу большой эстрадный концерт.