Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    В Болгарии сотрудник АЗС «потушил» закурившего мужчину: видео. Болгария, автомобили, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Болгарии сотрудник АЗС «потушил» закурившего мужчину: видео

    В Болгарии сотрудник АЗС «потушил» закурившего мужчину: видео

    1 комментарий
    • Кадр из видео: twitter.com
    В Болгарии сотрудник АЗС «потушил» закурившего мужчину: видео

    В Болгарии сотрудник АЗС «потушил» закурившего мужчину: видео

    В Болгарии сотрудник АЗС «потушил» закурившего мужчину: видео
    • Кадр из видео: twitter.com

      • В соцсетях набирает популярность забавный ролик, снятый на автозаправке.

      В Болгарии сотрудник бензаколонки проучил клиента, отказавшегося следовать правилам безопасности.

      Молодой человек закурил. Работник попросил его потушить сигарету, но тот отказался. Тогда сотрудник окатил нарушителя пеной из огнетушителя. Инцидент сняла камера наблюдения.

      За несколько часов видео набрало 16 тысяч лайков и 269 комментариев. Большинство пользователей одобрили поведение сотрудника автозаправки, сообщает сайт Dni.Ru.


      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru