В Болгарии сотрудник АЗС «потушил» закурившего мужчину: видео

В соцсетях набирает популярность забавный ролик, снятый на автозаправке.
В Болгарии сотрудник бензаколонки проучил клиента, отказавшегося следовать правилам безопасности.
Молодой человек закурил. Работник попросил его потушить сигарету, но тот отказался. Тогда сотрудник окатил нарушителя пеной из огнетушителя. Инцидент сняла камера наблюдения.
За несколько часов видео набрало 16 тысяч лайков и 269 комментариев. Большинство пользователей одобрили поведение сотрудника автозаправки, сообщает сайт Dni.Ru.
Молодой человек закурил. Работник попросил его потушить сигарету, но тот отказался. Тогда сотрудник окатил нарушителя пеной из огнетушителя. Инцидент сняла камера наблюдения.
За несколько часов видео набрало 16 тысяч лайков и 269 комментариев. Большинство пользователей одобрили поведение сотрудника автозаправки, сообщает сайт Dni.Ru.
Когда не понимаешь, что сигареты — это опасно: в Болгарии водителя, который решил закурить на заправке, залили пеной из огнетушителя #видео pic.twitter.com/XAkQWZS49c— НТВ (@ntvru) 4 октября 2017 г.
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