Смартфон спас жизнь своей хозяйке во время бойни в Лас-Вегасе

Одна из участниц
кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, во время которого 64-летний Стивен Пэддок убил и ранил сотни людей, уцелела благодаря своему смартфону.
О своем чудесном спасении девушка рассказала таксисту, который вез ее с места ЧП в ночь с 1 на 2 октября, сообщает местный телеканал KLAS. По ее словам, гаджет задержал пулю, предназначавшуюся ей.
Фотография смартфона, спасшего жизнь хозяйке, появилась в Сети. На снимке видно, что пуля попав в телефон, раздробила его.
Напомним, во время стрельбы в игорной столице США погибли 59 человек, более 500 были ранены. Мотивы преступника — Стивена Пэддока — до сих пор не установлены. Известно, что он тщательно готовился к этой атаке. Мужчина пронес в гостиницу более 20 стволов и сотни патронов, а также установил камеры снаружи и внутри номера отеля, из которого вел огонь.
Фотография смартфона, спасшего жизнь хозяйке, появилась в Сети. На снимке видно, что пуля попав в телефон, раздробила его.
One woman’s rose gold iPhone saved her life during the horrific Las Vegas shooting Sunday night.— ODS (@ODSmediaoutfit) 4 октября 2017 г.
The woman, who h… https://t.co/avS8tlB1mK pic.twitter.com/hkJ82QOvYY
Напомним, во время стрельбы в игорной столице США погибли 59 человек, более 500 были ранены. Мотивы преступника — Стивена Пэддока — до сих пор не установлены. Известно, что он тщательно готовился к этой атаке. Мужчина пронес в гостиницу более 20 стволов и сотни патронов, а также установил камеры снаружи и внутри номера отеля, из которого вел огонь.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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