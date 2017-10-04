Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Смартфон спас жизнь своей хозяйке во время бойни в Лас-Вегасе

    2 комментария
    • Фото: @odsmedia_ / instagram.com
    Смартфон спас жизнь своей хозяйке во время бойни в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>

    Смартфон спас жизнь своей хозяйке во время бойни в Лас-Вегасе

    Смартфон спас жизнь своей хозяйке во время бойни в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>
  • Фото: @odsmedia_ / instagram.com

    • Одна из участниц кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, во время которого 64-летний Стивен Пэддок убил и ранил сотни людей, уцелела благодаря своему смартфону.

    О своем чудесном спасении девушка рассказала таксисту, который вез ее с места ЧП в ночь с 1 на 2 октября, сообщает местный телеканал KLAS. По ее словам, гаджет задержал пулю, предназначавшуюся ей.

    Фотография смартфона, спасшего жизнь хозяйке, появилась в Сети. На снимке видно, что пуля попав в телефон, раздробила его.




    смотретьСтрелок в Лас-Вегасе снимал свое преступление на видео
    Стрелок в Лас-Вегасе снимал свое преступление на видео
    Напомним, во время стрельбы в игорной столице США погибли 59 человек, более 500 были ранены. Мотивы преступника — Стивена Пэддока — до сих пор не установлены. Известно, что он тщательно готовился к этой атаке. Мужчина пронес в гостиницу более 20 стволов и сотни патронов, а также установил камеры снаружи и внутри номера отеля, из которого вел огонь.

    Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

    Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017


    Новости по теме

    Расстрел в Лас-Вегасе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru