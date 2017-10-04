Петербургского бизнесмена подозревают в крупном хищении денег из бюджета

Правоохранительные органы провели серию обысков и задержали предпринимателя Владимира Артеева.
В Петербурге задержан основатель группы компаний «Единые решения» Владимир Артеев. Его подозревают в мошенническом хищении бюджетных средств. Как сообщает интернет-газета «Фонтанка», в 2013 году комитет по строительству заключил контракт на 140 миллионов рублей на возведение музыкальной школы на Туристской улице.
Строить объект должна была компания, аффилированная с главной бизнес-структурой Артеева. Деньги были перечислены, однако школу не построили. Контракт был расторгнут. По предварительной информации, судьба денег неизвестна.
Сегодня утром сотрудники УФСБ и отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка провели масштабную серию обысков по 10 адресам, которые связаны с бизнесом Владимира Артеева.
Кроме главы «Единых решений» правоохранители доставили в Следственный комитет еще трех человек, в том числе и супругу бизнесмена. В рамках расследования факта мошенничества возбуждено уголовное дело. Любопытно, что незадолго до заключения контракта на строительство школы с должности главы комитета по строительству уволился брат бизнесмена Андрей Артеев.
Строить объект должна была компания, аффилированная с главной бизнес-структурой Артеева. Деньги были перечислены, однако школу не построили. Контракт был расторгнут. По предварительной информации, судьба денег неизвестна.
Сегодня утром сотрудники УФСБ и отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка провели масштабную серию обысков по 10 адресам, которые связаны с бизнесом Владимира Артеева.
Кроме главы «Единых решений» правоохранители доставили в Следственный комитет еще трех человек, в том числе и супругу бизнесмена. В рамках расследования факта мошенничества возбуждено уголовное дело. Любопытно, что незадолго до заключения контракта на строительство школы с должности главы комитета по строительству уволился брат бизнесмена Андрей Артеев.
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