Метод Някрошюса: петербургские театралы увидят хорватский взгляд на драму Чехова

ХXVII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом», открылся двухдневными гастролями Национального театра Хорватии. Коллектив включает и балетную, и оперную, и драматическую труппы, но в Петербург привезли только постановку по Антону Чехову. Спектакль по пьесе «Иванов» поставил культовый литовский режиссер Эймунтас Някрошюс.

Постановки по Чехову в Петербург Някрошюс привозил неоднократно: «Дядю Ваню» Литовского молодежного театра, на самом фестивале «Балтийский дом» зрители видели «Чайку» в исполнении итальянцев. Чехов для Някрошюса не менее важный автор, чем Шекспир.



Драматургия русского писателя для литовского режиссера весьма исповедальна, он обращается в очередной раз к чеховской пьесе через прием «театр в театре». Здесь нет явных актеров, но на сцене построен некий подиум как символ подмостков.



Някрошюс в этой трактовки пьесы «Иванов» пошел от индивидуальности героя. Жизнь заставляет Иванова играть в разных масках, подделываясь под разные обстоятельства. Главный герой, как говорят хорватские критики, — заложник ролей, навязанных Иванову окружением. То от него требуют быть безвольным Гамлетом, то лицемерным Тартюфом, то слабохарактерным Обломовым, но только не самим собой. И этот герой готов быть и богом, и чертом.



Конечно, у Чехова нет явного раздвоения личности Иванова. Но по сюжету он любит то жену Сарру, которая крестилась после замужества в Анну Петровну, то 20-летнюю Сашу — дочь председателя Земской управы.



Боян Навоец, исполнитель роли Иванова: «По поводу Иванова Някрошюс сказал: „Это та роль, которую можно сыграть, а можно и не сыграть. Но попробовать можно“. И тот Иванов, который получился у меня, возник благодаря, наверное, тому самому методу Някрошюса».



Считается, что Някрошюс использует в театре телевизионный прием, так называемый эффект 25-го кадра, с помощью которого через подсознание в зал неуловимо передается нужный код, таким образом вовлекая зрителей в свою режиссерскую игру ума.



Корреспондент НТВ Павел Рыжков попытался понять замысел Чехова на хорватский манер.