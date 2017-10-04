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    МИД РФ изучит законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    МИД РФ изучит законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса

    МИД РФ изучит законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса

    МИД РФ изучит законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Министерство иностранных дел России изучит проект закона о реинтеграции Донбасса, который подготовили киевские власти.

    Текст документа появился на сайте Верховной рады. В нем прописан правовой режим отдельных районов Донецкой и Луганской областей как «временно оккупированной территории Украины», а действия РФ определяются как «агрессия против Украины».

    Президент наделяется правом использовать вооруженные силы и другие воинские формирования для «сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях».

    Пётр Порошенко также предложил продлить на год особый статус Донбасса.

    В Москве заявили, что законопроект, внесенный в Раду, должен соответствовать минским соглашениям.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Наши эксперты должны будут изучить его (законопроект — ред.) на предмет соответствия минским договоренностям. Как нам представляется, и это не только позиция РФ, но и мирового сообщества, документы, которые касаются будущего, в частности, Донбасса, Донецка и Луганска, должны соотноситься с минскими договоренностями».

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    Напомним, срок действия особого статуса Донбасса истекает 18 октября. Запад, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель, вовсю требует от Киева незамедлительно его продлить, при этом сами депутаты упорно медлят.

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