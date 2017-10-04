Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    На территории Битцевского парка в Москве нашли тело убитой женщины

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    На территории Битцевского парка в Москве нашли тело убитой женщины

    На территории Битцевского парка в Москве нашли тело убитой женщины

    Следователи возбудили уголовное дело после того, как в столичном парке было обнаружено тело женщины с ножевыми ранами.

    В Следственном комитете сообщили, что на территории Битцевского лесопарка, неподалеку от улицы Миклухо-Маклая, местные жители нашли убитую женщину. Погибшая — 1980 года рождения. На теле обнаружили множественные ножевые ранения.

    Юлия Иванова    , старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве: «Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“)».

    На месте работают следователи и криминалисты. Они пытаются установить все детали преступления.

    Напомним, что минувшей ночью возле магазина, расположенного неподалеку от улицы Миклухо-Маклая, были найдены отрезанные человеческие ноги.

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