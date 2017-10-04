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    В России завершилась подготовка к всемирному молодежному фестивалю. Москва, Сочи, молодежь, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России завершилась подготовка к всемирному молодежному фестивалю

    В России завершилась подготовка к всемирному молодежному фестивалю

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    В России завершилась подготовка к всемирному молодежному фестивалю

    В России завершилась подготовка к всемирному молодежному фестивалю

      Через десять дней в Москве откроется XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

      Сегодня представители оргкомитета рассказали о готовности к форуму. Они отметили, что число стран, которые пришлют делегации, беспрецедентно.

      Антон Пашков, руководитель пресс-службы фестиваля: «Мы позиционируем фестиваль в первую очередь как площадку для общения, где каждый участник, каждый волонтер, который приедет, сможет найти себе друга, единомышленника, может быть, любовь или партнера по бизнесу».

      В этом году фестиваль пройдет в Сочи, но парад-карнавал делегаций состоится в Москве. Участниками форума станут 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира.

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