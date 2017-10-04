В России завершилась подготовка к всемирному молодежному фестивалю

Через десять дней в Москве откроется XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Сегодня представители оргкомитета рассказали о готовности к форуму. Они отметили, что число стран, которые пришлют делегации, беспрецедентно.



Антон Пашков, руководитель пресс-службы фестиваля: «Мы позиционируем фестиваль в первую очередь как площадку для общения, где каждый участник, каждый волонтер, который приедет, сможет найти себе друга, единомышленника, может быть, любовь или партнера по бизнесу».



В этом году фестиваль пройдет в Сочи, но парад-карнавал делегаций состоится в Москве. Участниками форума станут 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира.