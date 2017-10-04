Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Куба раскритиковала решение США о высылке дипломатов. Куба, США, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКуба раскритиковала решение США о высылке дипломатов

    Куба раскритиковала решение США о высылке дипломатов

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    Куба раскритиковала решение США о высылке дипломатов

    Куба раскритиковала решение США о высылке дипломатов

    Куба раскритиковала решение США о высылке дипломатов

      Сегодня получил развитие новый дипломатический скандал, связанный с США.

      Министр иностранных дел Кубы заявил, что считает необоснованным решение США о высылке 15 кубинских дипломатов. Теперь в посольстве останутся только восемь человек.

      Бруно Родригес, глава МИД Кубы: «Еще раз: правительство США в рамках несправедливых действий решило выслать 15 чиновников посольства Кубы в Вашингтоне. МИД энергично протестует и заявляет о необоснованном и неприемлемом решении, как и о предлоге, используемом для оправдания этого шага».

      Своими действиями американцы решили восстановить баланс: в минувшую пятницу Штаты сами отозвали с острова 60% сотрудников дипмиссии. На них якобы кубинские спецслужбы совершили «акустическую атаку».

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