Куба раскритиковала решение США о высылке дипломатов

Сегодня получил развитие новый дипломатический скандал, связанный с США.
Министр иностранных дел Кубы заявил, что считает необоснованным решение США о высылке 15 кубинских дипломатов. Теперь в посольстве останутся только восемь человек.
Бруно Родригес, глава МИД Кубы: «Еще раз: правительство США в рамках несправедливых действий решило выслать 15 чиновников посольства Кубы в Вашингтоне. МИД энергично протестует и заявляет о необоснованном и неприемлемом решении, как и о предлоге, используемом для оправдания этого шага».
Своими действиями американцы решили восстановить баланс: в минувшую пятницу Штаты сами отозвали с острова 60% сотрудников дипмиссии. На них якобы кубинские спецслужбы совершили «акустическую атаку».
Бруно Родригес, глава МИД Кубы: «Еще раз: правительство США в рамках несправедливых действий решило выслать 15 чиновников посольства Кубы в Вашингтоне. МИД энергично протестует и заявляет о необоснованном и неприемлемом решении, как и о предлоге, используемом для оправдания этого шага».
Своими действиями американцы решили восстановить баланс: в минувшую пятницу Штаты сами отозвали с острова 60% сотрудников дипмиссии. На них якобы кубинские спецслужбы совершили «акустическую атаку».
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