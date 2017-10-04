Трое россиян погибли при крушении военного самолета в Конго

Трое граждан России стали жертвами катастрофы
Ан-12 в Конго.
Это Игорь Морозов, Борис Миронов и Андрей Чеботарёв. Все — члены экипажа Ан-12.
По словам представителя МИД РФ, погибшие работали в Конго «по частному контракту».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Минобороны Конго сообщило, что среди пяти погибших членов экипажа самолета Ан-12, потерпевшего крушение 30 сентября в пригороде Киншасы, помимо граждан Украины и Узбекистана, было трое россиян: второй пилот Игорь Морозов, бортинженер Борис Миронов и штурман Андрей Чеботарёв».
Ранее сообщалось, что в столице Демократической Республики Конго Киншасе потерпел крушение военно-транспортный самолет. На борту рухнувшего самолета находился только экипаж, в состав которого, по предварительным данным, входили десять человек. Все они погибли. Предварительно, причиной катастрофы стала техническая неполадка.
По словам представителя МИД РФ, погибшие работали в Конго «по частному контракту».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Минобороны Конго сообщило, что среди пяти погибших членов экипажа самолета Ан-12, потерпевшего крушение 30 сентября в пригороде Киншасы, помимо граждан Украины и Узбекистана, было трое россиян: второй пилот Игорь Морозов, бортинженер Борис Миронов и штурман Андрей Чеботарёв».
Ранее сообщалось, что в столице Демократической Республики Конго Киншасе потерпел крушение военно-транспортный самолет. На борту рухнувшего самолета находился только экипаж, в состав которого, по предварительным данным, входили десять человек. Все они погибли. Предварительно, причиной катастрофы стала техническая неполадка.
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