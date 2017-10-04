Путин осудил попытки разговаривать с КНДР с позиции силы

Владимир Путин на международном форуме «Российская энергетическая неделя» прокомментировал ситуацию вокруг Северной Кореи.
По мнению главы государства, глобальный обезоруживающий удар, которым США грозят Пхеньяну, вряд ли достигнет цели по разоружению КНДР.
Владимир Путин: «Давайте совсем уж прямо скажем: можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет ли он цели? Неизвестно. Потому что, наверняка, никто не знает, где и что (оружие — ред.) есть. На сто процентов никто не знает — это закрытая страна».
Он подчеркнул, что не стоило провоцировать Северную Корею, требуя от нее больше, чем предусматривали договоренности, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Был момент, когда в принципе с Северной Кореей договорились, она взяла на себя определенные обязательства — прекратить военные ядерные программы. Нет, надо было буквально через неделю заблокировать счета северокорейских банков. Потому что кому-то показалось, что те обязательства, которые Северная Корея на себя взяла, слишком малы».
Как отметил президент, это привело к тому, что КНДР окончательно перестала соблюдать договоренности и стала развивать свои ядерные и ракетные программы. Путин добавил, что еще в 2001-м во время встречи с отцом нынешнего лидера КНДР узнал от него, что у страны есть атомная бомба, которая может быть сброшена на Сеул с помощью простых артиллерийских систем.
Владимир Путин: «Сейчас 2017, страна живет в условиях постоянных санкций, вместо атомной бомбы у них теперь водородная. Вместо простейших артиллерийских систем теперь ракеты средней дальности по 2700 км, а то и больше — уже пять тысяч. Разве это путь, который способен решить проблему? Нет».
Путин высказал мнение, что попытки разговаривать с Пхеньяном с позиции силы лишь укрепляют северокорейский режим.
Владимир Путин: «Те, кто пытается разговаривать с Северной Кореей с позиции силы, укрепляют северокорейский режим».
Путин добавил, что России озабочена проблемой ядерных испытаний КНДР не меньше, чем США и другие страны, передает ТАСС. Он подчеркнул, что полигон ядерных испытаний в Северной Корее находится всего в 200 километрах от границы с Россией.
Владимир Путин: «Где США находятся, где Россия и где Северная Корея? Нас это беспокоит не меньше, чем вас, даже больше».
Также Путин рассказал, что у Москвы практически нет торгово-экономических отношений с Пхеньяном.
Владимир Путин: «Давайте совсем уж прямо скажем: можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет ли он цели? Неизвестно. Потому что, наверняка, никто не знает, где и что (оружие — ред.) есть. На сто процентов никто не знает — это закрытая страна».
Он подчеркнул, что не стоило провоцировать Северную Корею, требуя от нее больше, чем предусматривали договоренности, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Был момент, когда в принципе с Северной Кореей договорились, она взяла на себя определенные обязательства — прекратить военные ядерные программы. Нет, надо было буквально через неделю заблокировать счета северокорейских банков. Потому что кому-то показалось, что те обязательства, которые Северная Корея на себя взяла, слишком малы».
Как отметил президент, это привело к тому, что КНДР окончательно перестала соблюдать договоренности и стала развивать свои ядерные и ракетные программы. Путин добавил, что еще в 2001-м во время встречи с отцом нынешнего лидера КНДР узнал от него, что у страны есть атомная бомба, которая может быть сброшена на Сеул с помощью простых артиллерийских систем.
Владимир Путин: «Сейчас 2017, страна живет в условиях постоянных санкций, вместо атомной бомбы у них теперь водородная. Вместо простейших артиллерийских систем теперь ракеты средней дальности по 2700 км, а то и больше — уже пять тысяч. Разве это путь, который способен решить проблему? Нет».
Путин высказал мнение, что попытки разговаривать с Пхеньяном с позиции силы лишь укрепляют северокорейский режим.
Владимир Путин: «Те, кто пытается разговаривать с Северной Кореей с позиции силы, укрепляют северокорейский режим».
Путин добавил, что России озабочена проблемой ядерных испытаний КНДР не меньше, чем США и другие страны, передает ТАСС. Он подчеркнул, что полигон ядерных испытаний в Северной Корее находится всего в 200 километрах от границы с Россией.
Владимир Путин: «Где США находятся, где Россия и где Северная Корея? Нас это беспокоит не меньше, чем вас, даже больше».
Также Путин рассказал, что у Москвы практически нет торгово-экономических отношений с Пхеньяном.
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