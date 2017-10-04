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Брифинг Марии Захаровой

    Беглого банкира Гительсона заочного арестовали в Петербурге

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    • Фото: newvz.ru
    Беглого банкира Гительсона заочного арестовали в Петербурге

    Беглого банкира Гительсона заочного арестовали в Петербурге

    Беглого банкира Гительсона заочного арестовали в Петербурге
  • Фото: newvz.ru

    • Бывшего владельца банка ВЕФК подозревают в незаконной финансовой деятельности на миллиарды рублей. Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск. В Австрию, где и находится предприниматель, направлен запрос на экстрадицию.

    Василеостровский районный суд Петербурга заочно арестовал недавно вышедшего на свободу экс-председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» Александра Гительсона. Как сообщает РИА Новости, беглого дельца подозревают в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (до 20 млрд рублей) в период с весны 2007 по октябрь 2008 годов.

    Гительсона вызывали в петербургское управление СК еще 11 июля. Там банкиру должны были предъявить обвинение по делу о присвоении более 20 миллиардов рублей. Однако Гительсон в назначенный день к следователю не явился, в связи с чем в августе был объявлен в федеральный розыск. Городской суд признал соответствующее постановление следователя законным.

    Сообщается, что сейчас основатель Восточно-Европейской финансовой корпорации (ВЕФК) находится за пределами России, в Австрии. Это его давнее прибежище. В настоящее время Австрия удовлетворила повторный запрос об экстрадиции. Гительсон обжаловал это решение в австрийском Верховном суде. Расследование уголовного дела продолжается.

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