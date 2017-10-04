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Брифинг Марии Захаровой

    Путин еще не решил, будет ли баллотироваться на выборах 2018 года

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    Путин еще не решил, будет ли баллотироваться на выборах 2018 года

    Путин еще не решил, будет ли баллотироваться на выборах 2018 года

    Президент России на международном форуме по энергоэффективности ответил на вопрос о предстоящих выборах главы государства.

    Модератор форума «Российская энергетическая неделя» задал Владимиру Путину вопрос: «Решили ли вы, против кого будете баллотироваться?». В ответ президент заявил, что еще не принял решение, будет ли вообще участвовать в выборах на высший государственный пост в 2018 году.

    Владимир Путин: «Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще».

    Путин напомнил, что, по закону, президентская кампания должна быть объявлена в конце ноября-декабря.

    Владимир Путин: «Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы».

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