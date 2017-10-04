Путин еще не решил, будет ли баллотироваться на выборах 2018 года

Президент России на международном форуме по энергоэффективности ответил на вопрос о предстоящих выборах главы государства.

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Путин

Модератор форума «Российская энергетическая неделя» задал Владимиру Путину вопрос: «Решили ли вы, против кого будете баллотироваться?». В ответ президент заявил, что еще не принял решение, будет ли вообще участвовать в выборах на высший государственный пост в 2018 году.



Владимир Путин: «Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще».



Путин напомнил, что, по закону, президентская кампания должна быть объявлена в конце ноября-декабря.



Владимир Путин: «Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы».