Ирина Богушевская сыграет на «Квартирнике у Маргулиса» для зрителей НТВ

В эту субботу у зрителей НТВ вновь появится возможность побывать на «квартирнике», где будет звучать только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису заглянет знаменитая певица, поэтесса и композитор Ирина Богушевская.
Ирина исполняет песни в стиле театрализованного джаза и кабаре-рока. Легендарная артистка в атмосфере камерного концерта — настоящий подарок для музыкальных гурманов. Певица представит свои лучшие композиции, полюбившиеся множеству поклонников, специально для гостей «квартирника» и телезрителей НТВ.
Ирина расскажет множество историй о том времени, когда ее творчество только начиналось. Ведущему проекта Евгению Маргулису и Ирине есть, что вспомнить. Например, Ирина рассказала, как к ней привязалась кличка Богушевич. Также она раскрыла секрет, что писала новости, используя необычный псевдоним.
Кроме того, певица поделилась воспоминаниями о работе на радио и призналась, что однажды ее чуть не выгнали из аспирантуры. Будучи студенткой, она помогала одному из своих музыкантов готовиться к государственному экзамену по философии.
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в субботу, 7 октября, в 23:45 на НТВ и НТВ.Ru.
Ирина расскажет множество историй о том времени, когда ее творчество только начиналось. Ведущему проекта Евгению Маргулису и Ирине есть, что вспомнить. Например, Ирина рассказала, как к ней привязалась кличка Богушевич. Также она раскрыла секрет, что писала новости, используя необычный псевдоним.
Кроме того, певица поделилась воспоминаниями о работе на радио и призналась, что однажды ее чуть не выгнали из аспирантуры. Будучи студенткой, она помогала одному из своих музыкантов готовиться к государственному экзамену по философии.
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в субботу, 7 октября, в 23:45 на НТВ и НТВ.Ru.
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