Полицейские навестили спасенного от смерти в Китае тигра

В зоосад Деда Мороза в Великом Устюге наведались полицейские. Там они навестили подшефного амурского тигра Степана, которого спасли от браконьеров.

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Любимцем публики полосатый хищник Степа стал с детства — в питомник он попал семимесячным котенком. Едва появившийся на свет тигренок несколько месяцев пробыл у преступников и едва не погиб от истощения.



Краснокнижного зверя пытались продать в Китай, где из органов редких животных последователи нетрадиционной медицины производят лекарства. К счастью, участь эта его миновала — спасательная операция прошла успешно. Но больше года хищнику пришлось провести в подмосковном центре передержки, где с ним работали ветеринары.



После того как дикая кошка набралась сил, ее перевели в зоопарк Великого Устюга. С тех пор местные стражи порядка глаз не сводят с полосатого обитателя. В День защиты животных полицейские пришли навестить своего подопечного.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».

