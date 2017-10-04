Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Полицейские навестили спасенного от смерти в Китае тигра. браконьерство, животные, зоопарки, полиция, тигры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолицейские навестили спасенного от смерти в Китае тигра

    Полицейские навестили спасенного от смерти в Китае тигра

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    Полицейские навестили спасенного от смерти в Китае тигра

    Полицейские навестили спасенного от смерти в Китае тигра

    Полицейские навестили спасенного от смерти в Китае тигра

      В зоосад Деда Мороза в Великом Устюге наведались полицейские. Там они навестили подшефного амурского тигра Степана, которого спасли от браконьеров.

      Любимцем публики полосатый хищник Степа стал с детства — в питомник он попал семимесячным котенком. Едва появившийся на свет тигренок несколько месяцев пробыл у преступников и едва не погиб от истощения.

      Краснокнижного зверя пытались продать в Китай, где из органов редких животных последователи нетрадиционной медицины производят лекарства. К счастью, участь эта его миновала — спасательная операция прошла успешно. Но больше года хищнику пришлось провести в подмосковном центре передержки, где с ним работали ветеринары.

      После того как дикая кошка набралась сил, ее перевели в зоопарк Великого Устюга. С тех пор местные стражи порядка глаз не сводят с полосатого обитателя. В День защиты животных полицейские пришли навестить своего подопечного.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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