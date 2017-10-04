Студент из Белоруссии убил 12 фазанов в парке Горького

В столице за убийство 12 фазанов в парке Горького задержан приезжий из Белоруссии.
Задержанным оказался 21-летний студент третьего курса ГИТРа. Сообщается, что молодой человек умышленно расправлялся с птицами. Против него возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. В настоящее время гражданин Белоруссии находится под подпиской о невыезде.
Также известно, что он был судим за незаконное хранение наркотиков.
В пресс-службе парка сообщили, что ущерб от действий белоруса составил около 93 тысяч рублей. В данный момент на территории вольера с птицами усилены меры безопасности, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Пресс-служба парка Горького: «Ущерб оценивается в около 93 тыс. руб. Зоологи парка сейчас разбираются с ситуацией и решают, будут ли новые птицы закуплены или разведены самостоятельно. Что касается мер безопасности, то на данный момент уже усилена дверь в вольер. Также планируется увеличить частоту патрулирования этой зоны охраной парка».
Также известно, что он был судим за незаконное хранение наркотиков.
В пресс-службе парка сообщили, что ущерб от действий белоруса составил около 93 тысяч рублей. В данный момент на территории вольера с птицами усилены меры безопасности, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Пресс-служба парка Горького: «Ущерб оценивается в около 93 тыс. руб. Зоологи парка сейчас разбираются с ситуацией и решают, будут ли новые птицы закуплены или разведены самостоятельно. Что касается мер безопасности, то на данный момент уже усилена дверь в вольер. Также планируется увеличить частоту патрулирования этой зоны охраной парка».
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