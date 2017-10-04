Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой
    Псевдоветеринар из Челябинска за деньги снимала на камеру смертельные операции. Челябинск, ветеринария, жестокость, животные, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПсевдоветеринар из Челябинска за деньги снимала на камеру смертельные операции

    Псевдоветеринар из Челябинска за деньги снимала на камеру смертельные операции

    комментировать
    Псевдоветеринар из Челябинска за деньги снимала на камеру смертельные операции

    Псевдоветеринар из Челябинска за деньги снимала на камеру смертельные операции

    Псевдоветеринар из Челябинска за деньги снимала на камеру смертельные операции

      Полицейские проверяют частный приют для животных в Челябинске. Поводом стали скандальные снимки, которые якобы сделаны в квартире заводчицы. Горожане считают, что над собаками издеваются.

      Любительские кадры с изможденным щенком по кличке Бой просмотрели тысячи интернет-пользователей. Многие перечислили деньги на счет автора ролика. Как можно — писали они в комментариях — пройти мимо этой трогательной истории о бездомной собаке, которой требовалась срочная помощь. Видимо, на это и рассчитывала Марина Смирнова. Своих подписчиков женщина уверяла — животное можно вылечить, но нужны деньги.

      Свои действия Смирнова подтверждала видеоотчетами: на камеру мобильного снимала, как делает операции. Судя по кадрам, все происходило прямо у нее дома, на обычном кухонном столе. Ни о какой стерильности не было даже и речи. Разумеется, после такого хирургического вмешательства щенок не выжил. К делу тут же подключились зоозащитники. Тогда и выяснилось, что Бой был далеко не единственным животным, погибшим от рук псевдоветеринара.

      Ольга Елчева, зоозащитник: «Например, ей отдавали больное животное, оно погибало при очень странных обстоятельствах, потом забирали труп, это были и кошки и собаки. Некоторых забирали искалеченными, и их приходилось везти в больницу».

      Больных животных, кстати, владельцы привозили ей сами — кто-то своих, решив сэкономить на врачах, кто-то бездомных — из жалости. Многих Марина Смирнова оставляла себе, организовав в итоге что-то вроде приюта, на содержание которого, как уверяют активисты, по сей день продолжает выпрашивать деньги в Интернете, публикуя одну за одной душещипательные истории.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru