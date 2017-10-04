Псевдоветеринар из Челябинска за деньги снимала на камеру смертельные операции

Полицейские проверяют частный приют для животных в Челябинске. Поводом стали скандальные снимки, которые якобы сделаны в квартире заводчицы. Горожане считают, что над собаками издеваются.

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Челябинск

Любительские кадры с изможденным щенком по кличке Бой просмотрели тысячи интернет-пользователей. Многие перечислили деньги на счет автора ролика. Как можно — писали они в комментариях — пройти мимо этой трогательной истории о бездомной собаке, которой требовалась срочная помощь. Видимо, на это и рассчитывала Марина Смирнова. Своих подписчиков женщина уверяла — животное можно вылечить, но нужны деньги.



Свои действия Смирнова подтверждала видеоотчетами: на камеру мобильного снимала, как делает операции. Судя по кадрам, все происходило прямо у нее дома, на обычном кухонном столе. Ни о какой стерильности не было даже и речи. Разумеется, после такого хирургического вмешательства щенок не выжил. К делу тут же подключились зоозащитники. Тогда и выяснилось, что Бой был далеко не единственным животным, погибшим от рук псевдоветеринара.



Ольга Елчева, зоозащитник: «Например, ей отдавали больное животное, оно погибало при очень странных обстоятельствах, потом забирали труп, это были и кошки и собаки. Некоторых забирали искалеченными, и их приходилось везти в больницу».



Больных животных, кстати, владельцы привозили ей сами — кто-то своих, решив сэкономить на врачах, кто-то бездомных — из жалости. Многих Марина Смирнова оставляла себе, организовав в итоге что-то вроде приюта, на содержание которого, как уверяют активисты, по сей день продолжает выпрашивать деньги в Интернете, публикуя одну за одной душещипательные истории.



Подробности — в видеоматериале.