В Подмосковье задержан похитивший своих дочерей гражданин Германии

Получила продолжение громкая история с похищением дочерей у россиянки. Маленьких близнецов увез в неизвестном направлении и спрятал бывший супруг из Германии. Минувшей ночью Рашида Читаева задержали.

Рашида Читаева подозревают в похищении детей у матери. Задержание мужчины попало на видео. Читаева приковали наручниками к сотруднику полиции. Перед тем, как серебристая «девятка» увезет задержанного в Наро-Фоминск, где будут проходить разбирательства, он бросает только одну фразу, адресованную, по всей видимости, бывшей жене.



Рашид Читаев: «Если она сектантка, что я могу сделать!»



Тем временем мать не находит себе места, она даже не представляет, с кем и где сейчас находятся ее дети. 6-летних близняшек — Ренату и Руслану — бывший муж похитил ровно неделю назад. Проник ночью в загородный дом и вынес полусонных малышек прямо в пижамах. Тогда были опасения, что Читаев вывезет их в Германию: у него двойное гражданство.



Поподробнее — в материале корреспондента НТВ Михаила Ракитского.