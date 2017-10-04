Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    В Подмосковье задержан похитивший своих дочерей гражданин Германии. дети и подростки, Московская область, похищения людей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье задержан похитивший своих дочерей гражданин Германии

    В Подмосковье задержан похитивший своих дочерей гражданин Германии

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    В Подмосковье задержан похитивший своих дочерей гражданин Германии

    В Подмосковье задержан похитивший своих дочерей гражданин Германии

    В Подмосковье задержан похитивший своих дочерей гражданин Германии

      Получила продолжение громкая история с похищением дочерей у россиянки. Маленьких близнецов увез в неизвестном направлении и спрятал бывший супруг из Германии. Минувшей ночью Рашида Читаева задержали.

      Рашида Читаева подозревают в похищении детей у матери. Задержание мужчины попало на видео. Читаева приковали наручниками к сотруднику полиции. Перед тем, как серебристая «девятка» увезет задержанного в Наро-Фоминск, где будут проходить разбирательства, он бросает только одну фразу, адресованную, по всей видимости, бывшей жене.

      Рашид Читаев: «Если она сектантка, что я могу сделать!»

      Тем временем мать не находит себе места, она даже не представляет, с кем и где сейчас находятся ее дети. 6-летних близняшек — Ренату и Руслану — бывший муж похитил ровно неделю назад. Проник ночью в загородный дом и вынес полусонных малышек прямо в пижамах. Тогда были опасения, что Читаев вывезет их в Германию: у него двойное гражданство.

      Поподробнее — в материале корреспондента НТВ Михаила Ракитского.

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