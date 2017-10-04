Следователи считают убийство на Кунцевском кладбище местью

Стали известны подробности резонансного убийства на Кунцевском кладбище в столице. Следователи не исключают, что это была казнь. В Игоря Белова выпустили семь пуль. По некоторым данным, это произошло на могиле лидера кунцевской преступной группировки во время поминок.
На Кунцевском кладбище продолжают работать следователи. Они изучают место преступления, ищут гильзы от пистолета, из которого вел огонь убийца. Согласно первым догадкам сыщиков, расправа на кладбище была местью за смерть криминального авторитета из кунцевской ОПГ — Александра Калигина. Он похоронен именно там.
Известно имя жертвы — это Игорь Белов. Несколько раз был судим за разбой. Он, по некоторым данным, мог быть причастен к расстрелу Александр Калигина 21 год назад. Расправа над Беловым произошла именно в день годовщины гибели лидера «кунцевских».
Белова нашли на кладбище накануне истекающим кровью. Когда на место прибыли медики, им оставалось только констатировать смерть мужчины.
По словам свидетелей, незадолго до расправы у могилы криминального авторитета Калигина находились человек 20 — крепкие мужчины в темной одежде. До последнего рядом с Беловым оставалась женщина. Вероятно, возлюбленная. Ее уже допросили.
О «кунцевских» стало широко известно в начале 90-х. Этой ОПГ приписывали вымогательство у бизнесменов, но затем на пути у них встали «ореховские».
Пока не ясно, почему Белов пришел на поминки. Может, его насильно заставили явиться. Впрочем, теперь это убийство — настоящая головоломка для следователей.
Подробности — в видеоматериале.
Известно имя жертвы — это Игорь Белов. Несколько раз был судим за разбой. Он, по некоторым данным, мог быть причастен к расстрелу Александр Калигина 21 год назад. Расправа над Беловым произошла именно в день годовщины гибели лидера «кунцевских».
Белова нашли на кладбище накануне истекающим кровью. Когда на место прибыли медики, им оставалось только констатировать смерть мужчины.
По словам свидетелей, незадолго до расправы у могилы криминального авторитета Калигина находились человек 20 — крепкие мужчины в темной одежде. До последнего рядом с Беловым оставалась женщина. Вероятно, возлюбленная. Ее уже допросили.
О «кунцевских» стало широко известно в начале 90-х. Этой ОПГ приписывали вымогательство у бизнесменов, но затем на пути у них встали «ореховские».
Пока не ясно, почему Белов пришел на поминки. Может, его насильно заставили явиться. Впрочем, теперь это убийство — настоящая головоломка для следователей.
Подробности — в видеоматериале.
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