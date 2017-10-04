Минтранс и Росавиация разобрались с финансированием «ВИМ-Авиа»

В Госдуме обсуждают урегулирование вопроса с
«ВИМ-Авиа». Однако незадолго до заседания авиакомпания из-за одной важной подписи чуть не лишилась обещанных двух миллиардов рублей.
Утром 4 октября прямо перед началом заседания в думском комитете по транспорту ситуация с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» стала выглядеть еще хуже, когда пришли новости о том, что финансирование ее перевозок остановил «Аэрофлот». Причиной указывалось то, что глава Росавиации Александр Нерадько отказался подписывать и сверять платежи.
Еще 28 сентября вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву, по которой «Аэрофлот» профинансирует перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа» за счет собственных средств — речь о сумме максимум в 1 млрд 800 млн рублей — а потом ему эти деньги компенсируют.
В министерстве транспорта сразу заявили, что ситуацию контролирует глава ведомства Максим Соколов, а в Росавиации пообещали, что деньги для «ВИМ-Авиа» поступят до конца дня.
Позже уже сам «Аэрофлот» сказал, что возобновляет финансирование «ВИМ-Авиа» и уточнил, что Нерадько подписал необходимые документы в 12:09 по московскому времени.
Также в Минтрансе сообщили: все туристы проблемной авиакомпании с просроченными датами вылета уже вернулись в Россию. А сейчас почти всех пассажиров международных чартеров «ВИМ-Авиа» туроператоры переоформляют на рейсы других российских и зарубежных перевозчиков. По словам министра Соколова, плановые рейсы «ВИМ-Авиа» идут по расписанию со вчерашнего дня.
Еще 28 сентября вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву, по которой «Аэрофлот» профинансирует перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа» за счет собственных средств — речь о сумме максимум в 1 млрд 800 млн рублей — а потом ему эти деньги компенсируют.
В министерстве транспорта сразу заявили, что ситуацию контролирует глава ведомства Максим Соколов, а в Росавиации пообещали, что деньги для «ВИМ-Авиа» поступят до конца дня.
Позже уже сам «Аэрофлот» сказал, что возобновляет финансирование «ВИМ-Авиа» и уточнил, что Нерадько подписал необходимые документы в 12:09 по московскому времени.
Также в Минтрансе сообщили: все туристы проблемной авиакомпании с просроченными датами вылета уже вернулись в Россию. А сейчас почти всех пассажиров международных чартеров «ВИМ-Авиа» туроператоры переоформляют на рейсы других российских и зарубежных перевозчиков. По словам министра Соколова, плановые рейсы «ВИМ-Авиа» идут по расписанию со вчерашнего дня.
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