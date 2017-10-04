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    Минтранс и Росавиация разобрались с финансированием «ВИМ-Авиа». Аэрофлот, Минтранс РФ, авиакомпании, авиация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинтранс и Росавиация разобрались с финансированием «ВИМ-Авиа»

    Минтранс и Росавиация разобрались с финансированием «ВИМ-Авиа»

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    Минтранс и Росавиация разобрались с финансированием «ВИМ-Авиа»

    Минтранс и Росавиация разобрались с финансированием <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

      В Госдуме обсуждают урегулирование вопроса с «ВИМ-Авиа». Однако незадолго до заседания авиакомпания из-за одной важной подписи чуть не лишилась обещанных двух миллиардов рублей.

      Утром 4 октября прямо перед началом заседания в думском комитете по транспорту ситуация с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» стала выглядеть еще хуже, когда пришли новости о том, что финансирование ее перевозок остановил «Аэрофлот». Причиной указывалось то, что глава Росавиации Александр Нерадько отказался подписывать и сверять платежи.

      Еще 28 сентября вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву, по которой «Аэрофлот» профинансирует перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа» за счет собственных средств — речь о сумме максимум в 1 млрд 800 млн рублей — а потом ему эти деньги компенсируют.

      В министерстве транспорта сразу заявили, что ситуацию контролирует глава ведомства Максим Соколов, а в Росавиации пообещали, что деньги для «ВИМ-Авиа» поступят до конца дня.

      Позже уже сам «Аэрофлот» сказал, что возобновляет финансирование «ВИМ-Авиа» и уточнил, что Нерадько подписал необходимые документы в 12:09 по московскому времени.

      Также в Минтрансе сообщили: все туристы проблемной авиакомпании с просроченными датами вылета уже вернулись в Россию. А сейчас почти всех пассажиров международных чартеров «ВИМ-Авиа» туроператоры переоформляют на рейсы других российских и зарубежных перевозчиков. По словам министра Соколова, плановые рейсы «ВИМ-Авиа» идут по расписанию со вчерашнего дня.

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