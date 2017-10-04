ФСБ: ИГ планирует создать новую всемирную террористическую сеть

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что после поражения в Сирии и Ираке боевики планируют создать новую террористическую сеть. По его словам, их намерения подтверждает «обширная география» последних атак.
Бортников выступил на XVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ, которое проходит в Краснодаре. На заседание приехали 116 делегаций из 74 государств, а также представители международных организаций, в том числе ООН, Региональной антитеррористической структуры ШОС и Антитеррористического центра СНГ.
По словам главы ФСБ, международные террористические организации перемещаются в Афганистан, также новые опорные пункты боевиков появляются в Йемене, Центральной Африке и Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости.
Александр Бортников: «Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.) и других примкнувших к ней международных террористических организаций в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети».
Глава ФСБ отметил, что террористы в Сирии несут значительные потери от совместных ударов правительственной армии САР и ВКС РФ. Но на совещании он также рассказал об опасностях «автономного джихада».
Александр Бортников: «Одним из его новых элементов являются призывы бандглаварей к своим приверженцам во многих государствах не выезжать в Сирию и Ирак, а оставаться в местах проживания для нанесения точечных ударов и проведения показательных терактов против мирного населения».
Бортников отметил и еще одну угрозу. По его словам, некоторые воевавшие в Сирии и Ираке террористы научились производить и применять элементы химоружия. Подтверждения этому есть в материалах дел, которые расследуются против них в России.
По словам главы ФСБ, международные террористические организации перемещаются в Афганистан, также новые опорные пункты боевиков появляются в Йемене, Центральной Африке и Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости.
Александр Бортников: «Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.) и других примкнувших к ней международных террористических организаций в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети».
Глава ФСБ отметил, что террористы в Сирии несут значительные потери от совместных ударов правительственной армии САР и ВКС РФ. Но на совещании он также рассказал об опасностях «автономного джихада».
Александр Бортников: «Одним из его новых элементов являются призывы бандглаварей к своим приверженцам во многих государствах не выезжать в Сирию и Ирак, а оставаться в местах проживания для нанесения точечных ударов и проведения показательных терактов против мирного населения».
Бортников отметил и еще одну угрозу. По его словам, некоторые воевавшие в Сирии и Ираке террористы научились производить и применять элементы химоружия. Подтверждения этому есть в материалах дел, которые расследуются против них в России.
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