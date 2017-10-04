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    Знаменитая гимнастка Яна Кудрявцева поддержала участницу «Ты супер! Танцы»

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    Знаменитая гимнастка Яна Кудрявцева поддержала участницу «Ты супер! Танцы»

    Знаменитая гимнастка Яна Кудрявцева поддержала участницу «Ты супер! Танцы»

    Знаменитая гимнастка Яна Кудрявцева поддержала участницу «Ты супер! Танцы»

    В субботу, 7 октября, зрители НТВ увидят шестой конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Шоу дает юным танцорам не только шанс проявить себя и попробовать силы на большой сцене, но и возможность лично познакомиться со своими кумирами. Так, знаменитая гимнастка Яна Кудрявцева пришла поддержать свою давнюю поклонницу — Надю Зантимирову из Рубцовска.

    Когда Наде Зантимировой было всего три года, родители оставили ее у родственников и не вернулись за ней — тогда девочку приютила родная тетя. Сейчас у 12-летней Нади характер настоящего бойца, благодаря этому она достигла немалых спортивных успехов. С самого детства она занимается спортивной гимнастикой и аэробикой — для первого тура отборочных испытаний юная танцовщица исполнила номер в «родном» стиле. Ей удалось удивить членов звездного жюри. Судьи отметили, что ее номер был самым сложным из всех увиденных на сцене проекта.

    У каждого из конкурсантов есть тот, кто вдохновляет его своим примером, помогая стремиться к победам. Именно от этого человека ребята мечтают услышать напутствие. Так, на проекте сбылась еще одна детская мечта — поддержать Надю пришла мировая звезда художественной гимнастики, призер Олимпийских игр Яна Кудрявцева. Спортсменка подарила девочке игрушку-талисман и пообещала в дальнейшем следить за ее успехами.

    Яна Кудрявцева: «Спорт — это всегда тяжело. Нужно преодолевать сложные моменты, идти вперед, двигаться к успеху, несмотря ни на что. Я впечатлена выступлением Нади и вижу силу в ее глазах. Уверена, что ее ждет великое будущее!»

    Увидеть выступление Надежды Зантимировой зрители смогут уже в субботу, 7 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

    смотретьШоу, где сбываются мечты и всегда есть место чуду! «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00
    Шоу, где сбываются мечты и всегда есть место чуду! «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00
    Международный конкурс «Ты супер! Танцы», который проводит телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Проект дарит детям, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты.

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