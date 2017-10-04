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    В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

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    В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

    В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

    Стали известны имена обладателей Нобелевской премии по химии за 2017 год.

    Награда присуждена швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Иоахиму Франку и представителю Великобритании Ричарду Хендерсону за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.











    Накануне лауреатами Нобелевской премии по физике стали трое американских ученых — Райнер Вайсс, Бэрри Бериш и Кип Торн за исследования гравитационных волн, теорию о существовании которых выдвинул Альберт Эйнштейн.

    смотретьНазваны имена обладателей Нобелевской премии по физике
    Названы имена обладателей Нобелевской премии по физике
    Американцы стали первыми, кто сумел с помощью ими же сделанного детектора «уловить» эти волны. Их запеленговали в сентябре 2015-го. Ученые пришли к выводу, что волны образовались в результате столкновения двух черных дыр в очень далекой галактике. С помощью этих волн стало известно, что случилось давным-давно в далеком космосе.

    смотретьНобелевская премия — 2017 по физиологии и медицине присуждена ученым из США
    Нобелевская премия — 2017 по физиологии и медицине присуждена ученым из США
    Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2017 год была присуждена 2 октября профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма.

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