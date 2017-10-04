В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Стали известны имена обладателей Нобелевской премии по химии за 2017 год.
Награда присуждена швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Иоахиму Франку и представителю Великобритании Ричарду Хендерсону за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.
Накануне лауреатами Нобелевской премии по физике стали трое американских ученых — Райнер Вайсс, Бэрри Бериш и Кип Торн за исследования гравитационных волн, теорию о существовании которых выдвинул Альберт Эйнштейн.
Американцы стали первыми, кто сумел с помощью ими же сделанного детектора «уловить» эти волны. Их запеленговали в сентябре 2015-го. Ученые пришли к выводу, что волны образовались в результате столкновения двух черных дыр в очень далекой галактике. С помощью этих волн стало известно, что случилось давным-давно в далеком космосе.
Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2017 год была присуждена 2 октября профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма.
BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO— The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 октября 2017 г.
Cryo-EM makes it possible to portray biomolecules after freezing them very fast (vitrification method) so its natural shape is preserved. pic.twitter.com/SXgeAVUk24— The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 октября 2017 г.
2017 Chemistry Laureate Joachim Frank made the technology to portray biomolecules in 3D at atomic level generally applicable. pic.twitter.com/tNxmBJHvxa— The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 октября 2017 г.
Накануне лауреатами Нобелевской премии по физике стали трое американских ученых — Райнер Вайсс, Бэрри Бериш и Кип Торн за исследования гравитационных волн, теорию о существовании которых выдвинул Альберт Эйнштейн.
Американцы стали первыми, кто сумел с помощью ими же сделанного детектора «уловить» эти волны. Их запеленговали в сентябре 2015-го. Ученые пришли к выводу, что волны образовались в результате столкновения двух черных дыр в очень далекой галактике. С помощью этих волн стало известно, что случилось давным-давно в далеком космосе.
Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2017 год была присуждена 2 октября профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма.
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