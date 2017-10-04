В Париже у здания дипмиссии Иордании взорвался мотоцикл

В Париже выясняют обстоятельства взрыва у здания дипмиссии Иордании. По предварительным данным, взлетел на воздух мотоцикл.
МВД Франции подтвердило факт взрыва. По информации ведомства, инцидент, произошедший утром в среду, обошелся без пострадавших. Повреждения получили несколько припаркованных у здания автомобилей.
Причины ЧП устанавливаются.
ТАСС уточняет, что взрыв прогремел вблизи здания военного атташата Иордании.
Причины ЧП устанавливаются.
ТАСС уточняет, что взрыв прогремел вблизи здания военного атташата Иордании.
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