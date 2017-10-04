Президент Венесуэлы: спасибо жизни, что в мире есть Владимир Путин

Николас Мадуро прибыл в Москву для участия в Российской энергетической неделе.
Президент Венесуэлы, выступая на Российской энергетической неделе, поблагодарил жизнь за существование такого лидера, как Владимир Путин, пишет Газета.Ru.
Николас Мадуро: «Спасибо жизни, что в мире есть такой лидер, лидер страны с быстро развивающейся экономикой — это Владимир Путин».
Мадуро упомянул и американского президента в ходе своего выступления. Он обвинил Дональда Трампа в невежестве. По мнению Мадуро, Трамп даже не знает, где находится Венесуэла и Пуэрто-Рико, передает РИА Новости.
Николас Мадуро: «Трамп читает по бумажке. Трамп даже не знает, где находится Венесуэла, он просто этого не знает. Он не знает, где находится Пуэрто-Рико. Он поехал в Пуэрто-Рико, чтобы оскорблять народ Пуэрто-Рико во время трагедии. Ему говоришь: „Симон Боливар“, а он думает, что это рок-певец, он не знает, кто это. Он повторяет то, что пишет ему Пентагон. А мой голос никогда не замолкнет, он всегда будет звучать громко при Трампе и не при Трампе».
Николас Мадуро: «Спасибо жизни, что в мире есть такой лидер, лидер страны с быстро развивающейся экономикой — это Владимир Путин».
Мадуро упомянул и американского президента в ходе своего выступления. Он обвинил Дональда Трампа в невежестве. По мнению Мадуро, Трамп даже не знает, где находится Венесуэла и Пуэрто-Рико, передает РИА Новости.
Николас Мадуро: «Трамп читает по бумажке. Трамп даже не знает, где находится Венесуэла, он просто этого не знает. Он не знает, где находится Пуэрто-Рико. Он поехал в Пуэрто-Рико, чтобы оскорблять народ Пуэрто-Рико во время трагедии. Ему говоришь: „Симон Боливар“, а он думает, что это рок-певец, он не знает, кто это. Он повторяет то, что пишет ему Пентагон. А мой голос никогда не замолкнет, он всегда будет звучать громко при Трампе и не при Трампе».
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