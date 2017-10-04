Стрелок в Лас-Вегасе снимал свое преступление на видео

Стивен Пэддок, который устроил стрельбу в
Лас-Вегасе, снимал свое преступление на видео. Об этом заявил окружной шериф. По его словам, мужчина установил видеокамеры внутри и снаружи номера, чтобы отследить момент приближения группы захвата.
Пэддок вел стрельбу по людям на протяжении девяти минут. Пэддок засел на 32-м этаже гостиницы «Мандалай Бей». На месте двух выбитых им окон зияют дыры. Сейчас доступ к гостинице и концертной площадке перекрыт — все это одно гигантское место преступления, там работают следователи. К полицейскому кордону на бульваре местные жители несут цветы, свечи и детские игрушки в память о погибших. Пока число жертв и пострадавших осталось неизменным — 59 убитых и 527 раненых.
Дуглас Фрейзер, врач: «Оружие было, к сожалению, очень большого калибра, так что много тяжелых ранений в голову, грудь, руки, живот. Также много людей пострадали в возникшей панике. Когда люди побежали прочь, кто-то падал, и на них просто наступали».
До сих пор полиция так и не выяснила, почему бывший бухгалтер, любитель онлайн-покера, пенсионер Стивен Пэддок, ни разу не попадавший на карандаш правоохранительных органов, пошел на такое преступление. Возможно, следователям что-то удастся узнать из видеосъемки, которую, как оказалось, вел Пэддок в номере, стреляя по людям. Сейчас эти кадры изучают.
Джозеф Ломбардо, шериф: «Я не знаю, передавал ли он этот сигнал куда-то, но камеры были. Они были и снаружи, и внутри номера, рядом с оружием. Я не знаю точно, сколько их было. Я думаю, что он таким образом следил за теми, кто готов был его арестовать».
Известно, что одну из камер Пэддок установил на тележке для развоза еды в гостинице, она стояла рядом с его номером. И с ее помощью преступник мог следить за происходящим в коридоре — за приближением спецназа.
Появились первые кадры из номера, откуда Пэддок расстреливал людей. На полу видна одна из его винтовок на сошках и половина входной двери, часть которой взорвали при штурме. А в коридоре можно увидеть ту самую тележку, где он закрепил камеру.
Появились также первые фотографии оружия убийцы. Две винтовки, как считает полиция, были переделаны Пэддоком для стрельбы в автоматическом режиме, чтобы разряжать без остановки целый магазин.
Кроме того, полиция не исключает, что первоначально Пэддок планировал атаковать другой музыкальный фестиваль в Лас-Вегасе — «Жизнь прекрасна», проходивший с 22 по 24 сентября. Выяснилось, что он искал номера в гостиницах на эти даты рядом с местом проведения концерта и тоже на верхних этажах. Но все подходившие ему комнаты уже были забронированы.
Следователи надеются, что хотя бы какую-то информацию о Пэддоке они смогут получить от его подруги Мэрилу Дэнли, с которой Стивен жил последние два года. Дэнли не подозревают в соучастии в массовом расстреле людей, но полиция считает, что она могла видеть, как он собирал свой арсенал оружия, или может что-то знать о его настроении накануне преступления.
Дэнли улетела на Филлипины за несколько дней до трагических событий в Лас-Вегасе. А сейчас выясняется, что Пэддок на прошлой неделе перевел на Филлипины 100 тысяч долларов.
Между тем в Лас-Вегасе после трагических событий большие отели и казино решили усилить охрану. Поговаривают о возможной установке систем просвечивания багажа постояльцев, как в аэропортах.
Дуглас Фрейзер, врач: «Оружие было, к сожалению, очень большого калибра, так что много тяжелых ранений в голову, грудь, руки, живот. Также много людей пострадали в возникшей панике. Когда люди побежали прочь, кто-то падал, и на них просто наступали».
До сих пор полиция так и не выяснила, почему бывший бухгалтер, любитель онлайн-покера, пенсионер Стивен Пэддок, ни разу не попадавший на карандаш правоохранительных органов, пошел на такое преступление. Возможно, следователям что-то удастся узнать из видеосъемки, которую, как оказалось, вел Пэддок в номере, стреляя по людям. Сейчас эти кадры изучают.
Джозеф Ломбардо, шериф: «Я не знаю, передавал ли он этот сигнал куда-то, но камеры были. Они были и снаружи, и внутри номера, рядом с оружием. Я не знаю точно, сколько их было. Я думаю, что он таким образом следил за теми, кто готов был его арестовать».
Известно, что одну из камер Пэддок установил на тележке для развоза еды в гостинице, она стояла рядом с его номером. И с ее помощью преступник мог следить за происходящим в коридоре — за приближением спецназа.
Появились первые кадры из номера, откуда Пэддок расстреливал людей. На полу видна одна из его винтовок на сошках и половина входной двери, часть которой взорвали при штурме. А в коридоре можно увидеть ту самую тележку, где он закрепил камеру.
Появились также первые фотографии оружия убийцы. Две винтовки, как считает полиция, были переделаны Пэддоком для стрельбы в автоматическом режиме, чтобы разряжать без остановки целый магазин.
Кроме того, полиция не исключает, что первоначально Пэддок планировал атаковать другой музыкальный фестиваль в Лас-Вегасе — «Жизнь прекрасна», проходивший с 22 по 24 сентября. Выяснилось, что он искал номера в гостиницах на эти даты рядом с местом проведения концерта и тоже на верхних этажах. Но все подходившие ему комнаты уже были забронированы.
Следователи надеются, что хотя бы какую-то информацию о Пэддоке они смогут получить от его подруги Мэрилу Дэнли, с которой Стивен жил последние два года. Дэнли не подозревают в соучастии в массовом расстреле людей, но полиция считает, что она могла видеть, как он собирал свой арсенал оружия, или может что-то знать о его настроении накануне преступления.
Дэнли улетела на Филлипины за несколько дней до трагических событий в Лас-Вегасе. А сейчас выясняется, что Пэддок на прошлой неделе перевел на Филлипины 100 тысяч долларов.
Между тем в Лас-Вегасе после трагических событий большие отели и казино решили усилить охрану. Поговаривают о возможной установке систем просвечивания багажа постояльцев, как в аэропортах.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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