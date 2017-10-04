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    Космонавты с борта МКС поздравили коллег с профессиональным праздником. МКС, космонавтика, космос, памятные даты, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКосмонавты с борта МКС поздравили коллег с профессиональным праздником

    Космонавты с борта МКС поздравили коллег с профессиональным праздником

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    Космонавты с борта МКС поздравили коллег с профессиональным праздником

    Космонавты с борта МКС поздравили коллег с профессиональным праздником

    Космонавты с борта МКС поздравили коллег с профессиональным праздником

      Сегодня мировая космическая отрасль отмечает серьезную дату: ровно 60 лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли с испытательного полигона Минобороны СССР. Это событие положило начало космической эры.

      Российский экипаж МКС поздравил с праздником всех причастных к освоению космоса, в первую очередь — сотрудников Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

      Александр Мисуркин, герой РФ, летчик-космонавт: «Благодаря работе вашего многотысячного коллектива, выполняющего сложные задачи по управлению группировками орбитальных аппаратов, мы, находясь здесь, на высоте сотен километров, ощущаем неразрывную связь с Землей, с вами».

      Сергей Рязанский, герой РФ, летчик-космонавт: «Поздравляем вас, дорогие друзья, с юбилеем. Сохраняйте традиции первооткрывателей и исследователей космоса. Вписывайте новые страницы в космическую летопись России».

      Рязанский призвал преумножать «международный авторитет нашей страны, великой космической державы».

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