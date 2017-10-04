Школьников ДНР и ЛНР начали учить распознавать взрывные устройства

За минувшие сутки украинские силовики неоднократно подвергли обстрелам территории самопровозглашенных республик. Только в Луганске сообщают о девяти случаях. Из-за постоянного нарушения перемирия со стороны ВСУ в республиках не могут составить точные карты взрывоопасных участков. Чтобы уберечь детей от таких мест, в школах введены специальные уроки.

Составить карту взрывооопасных локаций в ДНР невозможно — новые обстрелы происходят каждый день, и карта постоянно меняется. Рейды МЧС происходят спонтанно — каждый раз приходится обезвреживать новую территорию, где могут появиться дети. Противник стреляет по населенным пунктам мятежной республики, рассеивая в окрестностях сотни привлекательных для подростков смертоносных ловушек.



Наглядная агитация не помогает — только в ЛНР произошло 47 несчастных случаев с детьми, и число пострадавших продолжает расти. Власти самопровозглашенных республик вынуждены вводить специальные уроки в школах — детей детально знакомят со взрывоопасными предметами.



Школьники из непризнанных республик обязаны знать номенклатуру взрывных устройств и радиус их зоны поражения. Но экзамен сдавать не обязательно, это теоретический курс.



Между тем власти обеих непризнанных республик уже приняли программы для реабилитации подростков, пострадавших от неразорвавшихся боеприпасов. Речь идет о материальной помощи и бесплатном лечении в российских санаториях.