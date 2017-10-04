«Умные» часы в России решили обложить авторским сбором

Российские власти решили обложить «умные» часы новым сбором — авторским. Он действует в стране с 2010 года. Объясняют, что в новых моделях «умных» часов можно сохранять музыку, а потом еще и слушать ее.

Авторский сбор взимают в России со всего непрофессионального оборудования, которое может быть использовано для копирования музыки и видео. Это компьютеры, смартфоны, планшеты, диски, магнитофоны. Сумма сбора — 1% от стоимости.



Собирает деньги с импортеров и производителей Российский союз правообладателей, возглавляемый Никитой Михалковым. Теперь правительство опубликовало законопроект, который добавляет в перечень техники для авторского сбора еще и «умные» часы. Объясняют это тем, что новые модели позволяют сохранять музыку непосредственно в память часов, а потом воспроизводить без помощи смартфона.



Этим же документом от авторского сбора освобождаются фото- и видеокамеры.



Гендиректор Российского союза правообладателей Андрей Кричевский ранее признавал, что авторский сбор с видеокамер — полный абсурд, а идею с умными часами он поддержал. По последним доступным данным, Российский союз правообладателей получил в 2015 году авторских сборов на 2 млрд 200 млн рублей.