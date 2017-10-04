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    Путин в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли посмотрел фильм «Салют-7». Путин, кино, космонавтика, космос, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли посмотрел фильм «Салют-7»

    Путин в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли посмотрел фильм «Салют-7»

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    Путин в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли посмотрел фильм <nobr>«Салют-7»</nobr>

    Путин в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли посмотрел фильм «Салют-7»

    Путин в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли посмотрел фильм <nobr>«Салют-7»</nobr>

      Сегодня мировая космическая отрасль отмечает серьезную дату. Ровно 60 лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли — с испытательного полигона Минобороны СССР. Это событие положило начало космической эры.

      Накануне поздно вечером Владимир Путин посмотрел фильм «Салют-7», выход которого приурочен к 60-й годовщине запуска первого спутника. Лента основана на реальных событиях. Она рассказывает о подвиге советских космонавтов — Виктора Савиных и Владимира Джанибекова, которым в середине 80-х удалось восстановить контроль над орбитальной станцией, с которой была потеряна связь.

      Космонавты-герои на встрече с президентом рассказали, что процесс стыковки показан в фильме очень правдоподобно.

      Виктор Савиных: «Похож. Мы увидели станцию за восемь километров. Володя из лазерного дальномера стрелял в нее, замерял расстояние, я вычислял скорость. И дальше мы подошли на 400 метров».

      Общероссийская премьера фильма состоится 12 октября.

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