Путин в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли посмотрел фильм «Салют-7»

Сегодня мировая космическая отрасль отмечает серьезную дату. Ровно 60 лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли — с испытательного полигона Минобороны СССР. Это событие положило начало космической эры.

20 кино

космонавтика

космос

Путин

спутники

Накануне поздно вечером Владимир Путин посмотрел фильм «Салют-7», выход которого приурочен к 60-й годовщине запуска первого спутника. Лента основана на реальных событиях. Она рассказывает о подвиге советских космонавтов — Виктора Савиных и Владимира Джанибекова, которым в середине 80-х удалось восстановить контроль над орбитальной станцией, с которой была потеряна связь.



Космонавты-герои на встрече с президентом рассказали, что процесс стыковки показан в фильме очень правдоподобно.



Виктор Савиных: «Похож. Мы увидели станцию за восемь километров. Володя из лазерного дальномера стрелял в нее, замерял расстояние, я вычислял скорость. И дальше мы подошли на 400 метров».



Общероссийская премьера фильма состоится 12 октября.

