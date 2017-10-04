Названа причина смерти основателя Playboy

Стала известна причина смерти основателя легендарного журнала Playboy. Хью Хефнер ушел из жизни в своем знаменитом особняке в
Лос-Анджелесе в окружении родных и близких.
Хефнер скончался от остановки сердца и легочной недостаточности. Медики также обнаружили у издателя острое воспаление, инфекцию крови и кишечную палочку, сообщает НСН.
Хефнер скончался на 92-м году жизни. Его культовый журнал для мужчин стал самым успешным проектом в истории американской прессы.
Первый номер Playboy увидел свет в 1953 году и начал сексуальную революцию в США и мире. На обложке блистала сама Мэрилин Монро, ее фотографию Хефнер попросту скопировал из настенного календаря. С тех пор в журнале регулярно появлялись голливудские звезды.
Наследство Хефнера оценивают в 43 млн долларов. Его третья жена, которая на 60 лет моложе, по брачному договору не получит ничего из этих денег. Миллионы издателя разделят дети Хью.
Хефнер скончался на 92-м году жизни. Его культовый журнал для мужчин стал самым успешным проектом в истории американской прессы.
Первый номер Playboy увидел свет в 1953 году и начал сексуальную революцию в США и мире. На обложке блистала сама Мэрилин Монро, ее фотографию Хефнер попросту скопировал из настенного календаря. С тех пор в журнале регулярно появлялись голливудские звезды.
Наследство Хефнера оценивают в 43 млн долларов. Его третья жена, которая на 60 лет моложе, по брачному договору не получит ничего из этих денег. Миллионы издателя разделят дети Хью.
Комментарии