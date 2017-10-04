Гигантский чудо-бриллиант выставят на торгах в Женеве

У клиентов аукционного дома Christie’s появилась уникальная возможность купить себе «4 Февраля». Именно так называется гигантский бриллиант, который скоро выставят на продажу.

15 аукционы

бриллианты

Женева

Швейцария

Вес украшения составляет 163 карата, его стартовая цена — 30 миллионов долларов. Это крупнейший бесцветный бриллиант за всю историю Christie’s. Его огранкой занимались десять мастеров. Больше года они обрабатывали алмаз в 404 карата, пока не добились идеальной формы.



В природе такие камни встречаются крайне редко. Бриллиант закрепили в роскошном изумрудном ожерелье, но есть и более демократичный вариант.



Фаваз Груози, ювелир: «Вы можете просто достать бриллиант из колье и носить его в браслете на запястье. Например, для менее торжественных выходов или если это обычный день. Камень такой большой, что можно подумать, это подделка. Ну и отлично. Значит, никто не нападет на леди».



Сейчас бриллиант путешествует по миру с так называемым предаукционным турне. После него украшение выставят на торгах в Женеве.