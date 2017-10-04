Сирийцы возвращаются в дома, оставленные из-за атак боевиков

В Сирии постепенно восстанавливают социальную инфраструктуру.

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У беженцев, которые возвращаются в провинцию Алеппо, проверяют документы на землю. После этого люди смогут заселиться в оставленные дома. Сотни семей уже заселились в оставленные дома на севере региона.



Кроме земельного вопроса, решают и задачи насущные. В провинции Дамаск заработала местная пекарня. Ежедневно она производит около 10 тонн хлеба.