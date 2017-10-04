Если завтра война: какие угрозы для России прогнозирует Минобороны

Накануне в прессу просочился фрагмент доклада Минобороны о возможных военных конфликтах, угрожающих нашей стране. Среди потенциальных угроз аналитики оборонного ведомства назвали даже войну с НАТО.

Большая часть военного доклада описывает вроде и так всем известные геополитические проблемы. НАТО размахивает железным мечом, Крым не дает покоя Западу, в международных отношениях с Россией американцы продолжают играть мускулами. И в этом как раз ничего удивительного нет. Разногласий между нашими странами и правда накопилось.



А что, если разногласий не так уж и много? Например, как с Японией по Курилам. Тогда тоже нужно готовиться к войне? Мирный договор Москва и Токио так и не подписали, хотя оба лидера — России и Японии — вроде полны решимости сделать это собственноручно. Синдзо Абэ даже приглашал Владимира Путина искупаться в горячих источниках.



Проблема в том, что меры в вопросе мирного договора Токио не знает. Вот как себе представляет сделку Россия — острова общие, суверенитет наш. Но японцы на своей исторической родине не хотят жить под российским флагом.



Шпицберген — остров раздора в Северном Ледовитом океане, который под российским суверенитетом никогда не был. В 1920 году на ничейной земле установили норвежский флаг, согласно договоренностям 40 стран. По тем же соглашениям Россия все это время осваивала архипелаг вместе с королевством. Добывала там уголь, но хозяевами на острове Москва всегда считала норвежцев. На острове, а не в нейтральных водах Шпицбергена, на которые они тоже почему-то претендуют.



Подробности — в видеоматериале.