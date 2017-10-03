Сезон работы фонтанов завершился в Москве

Работа фонтанов в Москве остановлена в связи с наступлением холодов.
Как сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, «в связи с холодными погодными условиями работа городских фонтанов, которые были излюбленным отдыхом москвичей и гостей столицы, остановлена».
Он уточнил, что сейчас фонтаны ставят на консервацию: из установок сливают воду, очищают их от мусора, проверяют работу насосов и проводят другие необходимые работы.
Сезон фонтанов в Москве официально открылся 29 апреля в Новопушкинском сквере, в церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что в настоящее время в столице насчитывается почти 600 фонтанных установок. Московские фонтаны в сезон работали ежедневно с 08:00 до 23:00, а по праздникам и выходным — до полуночи.
Он уточнил, что сейчас фонтаны ставят на консервацию: из установок сливают воду, очищают их от мусора, проверяют работу насосов и проводят другие необходимые работы.
Сезон фонтанов в Москве официально открылся 29 апреля в Новопушкинском сквере, в церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что в настоящее время в столице насчитывается почти 600 фонтанных установок. Московские фонтаны в сезон работали ежедневно с 08:00 до 23:00, а по праздникам и выходным — до полуночи.
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