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    «Космос наш»: ветераны вспомнили, как СССР запустил первый искусственный спутник Земли. Санкт-Петербург, история, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Космос наш»: ветераны вспомнили, как СССР запустил первый искусственный спутник Земли

    «Космос наш»: ветераны вспомнили, как СССР запустил первый искусственный спутник Земли

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    «Космос наш»: ветераны вспомнили, как СССР запустил первый искусственный спутник Земли

    «Космос наш»: ветераны вспомнили, как СССР запустил первый искусственный спутник Земли

      Юбилей одной из первых побед Советского Союза в космосе отмечают в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге.

      60 лет назад родилось знаменитое выражение «Космос наш». Советский Союз впервые в истории человечества и первым среди мировых держав запустил в космос искусственный спутник Земли. Он так и назывался — «Спутник-1».

      Совершив 1440 оборотов вокруг Земли, он просуществовал на орбите ровно 3 месяца и 4 января 1958 года сгорел в плотных слоях атмосферы.

      Максим Пеньков      , начальник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского: «Было много противников, возражений, непонимания, связанного с запуском спутника. Но провидческий талант Сергея Королёва заключался в том, что он четко осознавал политические последствия этого шага. И мы в космосе оказались первыми».

      Запуск первого спутника имел не только колоссальное научно-техническое, но и политическое значение. СССР нанес сильный удар по престижу США. Ведущие газеты в то время писали: «90 процентов разговоров об искусственных спутниках приходилось на долю США. Но, как оказалось, 100 процентов дела пришлось на Россию».

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