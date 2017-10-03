Шлемы, коньки и клюшки легендарных игроков соберут в петербургском музее хоккея

К ЧМ по футболу 2018 года в городе на Неве откроется крупнейший в Европе музей хоккея, будущая коллекция которого уже впечатляет признанных профессионалов.

В Петербурге готовятся открыть крупнейший музей хоккея — по аналогии с Залом хоккейной славы в канадском Торонто. Майки, медали, шайбы и перчатки — всё это тысячи уникальных экспонатов с автографами звезд. Одних только клюшек насчитывается восемь с лишним тысяч.



На протяжении более чем 40 лет их собирал крупнейший коллекционер хоккейной амуниции Сергей Афанасьев. Первые предметы он сохранил еще в далеком 1972 году. Тогда это совпало с началом легендарной суперсерии Канада — СССР. И сегодня те самые артефакты владелец коллекции показал лично президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю.



Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ): «Я бы сказал, что это будет крупнейшая музейная коллекция вообще во всем мире и тем более в Европе. Здесь так много экспонатов и столько редкостей. На тех, кто увлекается хоккеем, это произведет просто невероятное впечатление».



Сергей Афанасьев, коллекционер: «Огромную помощь мне оказал Рене Фазель и все наши выдающиеся хоккеисты. Например, я жил месяц у Овечкина. Он собрал мне клюшки со всего НХЛ, с кем они играли за этот месяц».



Открытие уникального музея планируют приурочить к началу чемпионата мира по футболу, который стартует в России в июне 2018 года.