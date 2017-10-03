Генпрокуратура проверит на экстремизм баттл питерских депутатов

Генеральная прокуратура включилась в противостояние двух начинающих рэперов — депутатов городского парламента Максима Резника и Андрея Анохина.
После того как один из ораторов потребовал у надзорного органа пересмотреть словесный поединок признанных классиков этого жанра Oxxxymiron и Гнойного на предмет экстремизма, в ведомстве в ответ пригрозились проверить и грядущий баттл народных избранников.
Сам Анохин в свою очередь считает, что только после прокурорской проверки депутат сможет понять, какие выражения можно использовать публично, а какие нет. Тем не менее, единоросс не собирается показывать текст своего выступления заранее, поскольку сам его заучивает.
Кстати, сейчас оба парламентария тщательно готовятся к своим рэп-дебатам. В Интернете уже набирают популярность ролики с их взаимными оскорблениями.
Андрей Анохин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Я, может быть, и неправильно делаю, но всё-таки как человек творческий хочу понести ответственность исключительно за свои мысли. Найдут ли там какие-то нарушения закона».
Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Понятно, что если прокуратура будет проверять на экстремизм, вряд ли она будет проверять на экстремизм депутата из фракции „Единая Россия“. Что-то мне подсказывает, что если кого-то и будут проверять, то меня».
Напомним, что рэп-поединок двух депутатов ЗакСа по плану состоится 5 октября в одном из петербургских клубов.
Сам Анохин в свою очередь считает, что только после прокурорской проверки депутат сможет понять, какие выражения можно использовать публично, а какие нет. Тем не менее, единоросс не собирается показывать текст своего выступления заранее, поскольку сам его заучивает.
Кстати, сейчас оба парламентария тщательно готовятся к своим рэп-дебатам. В Интернете уже набирают популярность ролики с их взаимными оскорблениями.
Андрей Анохин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Я, может быть, и неправильно делаю, но всё-таки как человек творческий хочу понести ответственность исключительно за свои мысли. Найдут ли там какие-то нарушения закона».
Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Понятно, что если прокуратура будет проверять на экстремизм, вряд ли она будет проверять на экстремизм депутата из фракции „Единая Россия“. Что-то мне подсказывает, что если кого-то и будут проверять, то меня».
Напомним, что рэп-поединок двух депутатов ЗакСа по плану состоится 5 октября в одном из петербургских клубов.
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