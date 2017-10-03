Просвеченная рентгеном эрмитажная мумия оказалась жрецом-евнухом

Сегодня в Эрмитаже огласили результаты томографического исследования двухтысячелетнего пациента. Одну из хранящихся в музее мумий госпитализировали в
122-ю клиническую больницу еще в конце августа, там тщательно обследовали. Сейчас вердикт врачей огласили журналистам.
Отправив одну из мумий в больницу, историки хотели больше узнать про знатную египетскую певицу по имени Бабат. Так у нее было написано на саркофаге. Но теперь по медкарте это — мужчина. С врачами не поспоришь. Медицина дает стопроцентные гарантии, высветив строение таза. И для научного сообщества это стало первой новостью. Отвезли женщину, привезли мужчину.
Андрей Большаков, заведующий сектором Древнего Востока Государственного Эрмитажа: «Эта путаница могла быть еще в Египте, когда мумию положили не в тот саркофаг для продажи. Потом у что это ведь в принципе очень возможная вещь. Комплект ценится дороже».
Специалисты Эрмитажа тут же среагировали. Скорее всего, это — Патеж, египетский жрец примерно того же времени до нашей эры. Его саркофаг как раз в коллекции Эрмитажа пустой. А теперь всё ложится на свои места. Только Бабат нужно найти.
Медосмотр редкого пациента проходил в 122-й клинической больнице Петербурга. Компьютерный томограф выдал 8 тысяч снимков строения тела древнего жрица. И как настоящие медики хорошо обследованному пациенту они выдали сразу несколько диагнозов. Мужчина 35 лет (есть предположения, что был евнухом), с остеохондрозом, стертые коленные чашечки и, что особенно удивило докторов, 30 зубов, и все в отличном состоянии.
Вячеслав Ратников, заместитель главного врача клинической больницы №122: «Трудно представить человека, который прожил 35–40 лет и не пострадал от стоматологов. Здесь у человека практически 30 здоровых зубов. Значит, он нормально питался и осуществлял гигиену».
Историки предположили: так ведь сахара тогда не было, вот и кариеса тоже. Но что действительно интересно: на исследованиях, которые в самом Эрмитаже называют авантюрой, всё же не обошлось без мистики. Томограф не увидел ткани мумии.
Врачи таким пугающим обстоятельствам вроде бы нашли научное объяснение. Мумия иссохла настолько, что под тугим пеленанием не нашлось ни капли воды, поэтому тканей аппарат и не увидел.
Еще врачи посетовали: были жалобы от простых пациентов больницы. Мол, тут живые в очереди на томограф, а вы мумий изучаете. Пришлось объяснять ценность таких исследований. В очередь к врачам теперь запишут и других мумий Эрмитажа. Какие еще тайны обнаружат — страшно интересно, отмечает корреспондент НТВ Николай Булкин.
Андрей Большаков, заведующий сектором Древнего Востока Государственного Эрмитажа: «Эта путаница могла быть еще в Египте, когда мумию положили не в тот саркофаг для продажи. Потом у что это ведь в принципе очень возможная вещь. Комплект ценится дороже».
Специалисты Эрмитажа тут же среагировали. Скорее всего, это — Патеж, египетский жрец примерно того же времени до нашей эры. Его саркофаг как раз в коллекции Эрмитажа пустой. А теперь всё ложится на свои места. Только Бабат нужно найти.
Медосмотр редкого пациента проходил в 122-й клинической больнице Петербурга. Компьютерный томограф выдал 8 тысяч снимков строения тела древнего жрица. И как настоящие медики хорошо обследованному пациенту они выдали сразу несколько диагнозов. Мужчина 35 лет (есть предположения, что был евнухом), с остеохондрозом, стертые коленные чашечки и, что особенно удивило докторов, 30 зубов, и все в отличном состоянии.
Вячеслав Ратников, заместитель главного врача клинической больницы №122: «Трудно представить человека, который прожил 35–40 лет и не пострадал от стоматологов. Здесь у человека практически 30 здоровых зубов. Значит, он нормально питался и осуществлял гигиену».
Историки предположили: так ведь сахара тогда не было, вот и кариеса тоже. Но что действительно интересно: на исследованиях, которые в самом Эрмитаже называют авантюрой, всё же не обошлось без мистики. Томограф не увидел ткани мумии.
Врачи таким пугающим обстоятельствам вроде бы нашли научное объяснение. Мумия иссохла настолько, что под тугим пеленанием не нашлось ни капли воды, поэтому тканей аппарат и не увидел.
Еще врачи посетовали: были жалобы от простых пациентов больницы. Мол, тут живые в очереди на томограф, а вы мумий изучаете. Пришлось объяснять ценность таких исследований. В очередь к врачам теперь запишут и других мумий Эрмитажа. Какие еще тайны обнаружат — страшно интересно, отмечает корреспондент НТВ Николай Булкин.
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