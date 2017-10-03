В Петербурге сильный ветер валил деревья на крыши автомобилей

Результатом осеннего ненастья стало несколько сломанных ветром деревьев.
В Петербурге открыт сезон падающих деревьев. Сегодня с приходом первых осенних штормов в городе зафиксировали несколько инцидентов.
Один из них произошел в Приморском районе. Натиска стихии не выдержало дерево на улице Уточкина. Оно придавило припаркованную во дворе иномарку.
Аналогичный случай произошел в Выборгском районе. На Большой Озёрной улице дерево обрушилось на фургон. Судя по фото в соцсетях, повреждена крыша автомобиля. Между тем на Васильевском острове на машину упал дорожный знак.
Об усилении ветра до 15 метров в секунду горожан накануне предупреждало МЧС. По прогнозам, ветреная погода сохранится в Петербурге и 4 октября.
Один из них произошел в Приморском районе. Натиска стихии не выдержало дерево на улице Уточкина. Оно придавило припаркованную во дворе иномарку.
Аналогичный случай произошел в Выборгском районе. На Большой Озёрной улице дерево обрушилось на фургон. Судя по фото в соцсетях, повреждена крыша автомобиля. Между тем на Васильевском острове на машину упал дорожный знак.
Об усилении ветра до 15 метров в секунду горожан накануне предупреждало МЧС. По прогнозам, ветреная погода сохранится в Петербурге и 4 октября.
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