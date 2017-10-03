Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
    Петербуржцы соболезнуют жертвам массового расстрела в Лас-Вегасе. США, Санкт-Петербург, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы соболезнуют жертвам массового расстрела в Лас-Вегасе

    Петербуржцы соболезнуют жертвам массового расстрела в Лас-Вегасе

    комментировать
    Петербуржцы соболезнуют жертвам массового расстрела в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>

    Петербуржцы соболезнуют жертвам массового расстрела в Лас-Вегасе

    Петербуржцы соболезнуют жертвам массового расстрела в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>

      Сегодня цветы и свечи появились у Генерального консульства США на Фурштатской улице.

      К зданию диппредставительства пришли петербуржцы, которые выразили соболезнования американскому народу в связи с трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе.

      Дипломаты уже поблагодарили горожан, разместив сообщение со словами признательности в Twitter.

      Напомним: стрельба в Лас-Вегасе произошла на концерте кантри-музыки 1 октября. По последним данным, погибли 59 человек, более 500 получили ранения. Бойню из окна отеля «Мандалэй Бэй» устроил 64-летний Стивен Пэддок, который впоследствии покончил с собой. Это крупнейший по количеству жертв случай массового расстрела в США в новейшей истории страны.

      Новости по теме

      Расстрел в Лас-Вегасе

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru