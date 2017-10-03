Петербуржцы соболезнуют жертвам массового расстрела в Лас-Вегасе

Сегодня цветы и свечи появились у Генерального консульства США на Фурштатской улице.
К зданию диппредставительства пришли петербуржцы, которые выразили соболезнования американскому народу в связи с трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе.
Дипломаты уже поблагодарили горожан, разместив сообщение со словами признательности в Twitter.
Напомним: стрельба в Лас-Вегасе произошла на концерте кантри-музыки 1 октября. По последним данным, погибли 59 человек, более 500 получили ранения. Бойню из окна отеля «Мандалэй Бэй» устроил 64-летний Стивен Пэддок, который впоследствии покончил с собой. Это крупнейший по количеству жертв случай массового расстрела в США в новейшей истории страны.
Дипломаты уже поблагодарили горожан, разместив сообщение со словами признательности в Twitter.
Напомним: стрельба в Лас-Вегасе произошла на концерте кантри-музыки 1 октября. По последним данным, погибли 59 человек, более 500 получили ранения. Бойню из окна отеля «Мандалэй Бэй» устроил 64-летний Стивен Пэддок, который впоследствии покончил с собой. Это крупнейший по количеству жертв случай массового расстрела в США в новейшей истории страны.
Комментарии