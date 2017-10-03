Ведущая программы «Сегодня» назвала победой сам факт номинации на ТЭФИ

В Москве собрались звезды отечественного экрана. Сегодня им вручают профессиональные премии ТЭФИ.
Во вторник вечером проходит церемония награждения лауреатов в категории «Вечерний прайм». Ранее были вручены награды в категории «Дневной эфир».
Программы НТВ заявлены в 15 номинациях. Так, на звание лучшей ведущей информационной программы номинирована Елена Спиридонова. Она ведет программу «Сегодня».
Елена Спиридонова: «На самом деле в первый раз в числе финалистов. В категории „Ведущая“ я с двумя мужчинами, поэтому это уже женская победа».
Подробности — в видеоматериале.
Программы НТВ заявлены в 15 номинациях. Так, на звание лучшей ведущей информационной программы номинирована Елена Спиридонова. Она ведет программу «Сегодня».
Елена Спиридонова: «На самом деле в первый раз в числе финалистов. В категории „Ведущая“ я с двумя мужчинами, поэтому это уже женская победа».
Подробности — в видеоматериале.
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