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    Ведущая программы «Сегодня» назвала победой сам факт номинации на ТЭФИ. ТЭФИ, награды и премии, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВедущая программы «Сегодня» назвала победой сам факт номинации на ТЭФИ

    Ведущая программы «Сегодня» назвала победой сам факт номинации на ТЭФИ

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    Ведущая программы «Сегодня» назвала победой сам факт номинации на ТЭФИ

    Ведущая программы «Сегодня» назвала победой сам факт номинации на ТЭФИ

      В Москве собрались звезды отечественного экрана. Сегодня им вручают профессиональные премии ТЭФИ.

      Во вторник вечером проходит церемония награждения лауреатов в категории «Вечерний прайм». Ранее были вручены награды в категории «Дневной эфир».

      Программы НТВ заявлены в 15 номинациях. Так, на звание лучшей ведущей информационной программы номинирована Елена Спиридонова. Она ведет программу «Сегодня».

      Елена Спиридонова: «На самом деле в первый раз в числе финалистов. В категории „Ведущая“ я с двумя мужчинами, поэтому это уже женская победа».

      Подробности — в видеоматериале.

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