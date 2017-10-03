Минкомсвязи готовит новые правила идентификации пользователей общественного WiFi

Минкомсвязи готовит проект, согласно которому все желающие воспользоваться публичными сетями Wi-Fi будут авторизовываться по новым правилам.

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Интернет

Весь беспроводной Интернет в общественных местах будут подключать к единой системе. Ее цель — устанавливать личность человека, который решил воспользоваться Wi-Fi.



Такую идею агентство РБК обнаружило в правительственной программе «Цифровая экономика». Разрабатывать систему начнут летом 2018 года. Уточняется, что она будет каким-то образом взаимодействовать с Единой системой идентификации и авторизации, с которой сейчас пользователи сталкиваются на портале госуслуг.



По закону, все, кто подключается к Wi-Fi в общественных местах вроде кафе или вокзала, должны быть обязательно идентифицированы. Например, по номеру телефона. Это сделано для того, чтобы потом у оператора связи можно было найти и фамилию, и паспортные данные человека.



На вопрос, в чем смысл новой единой системы, эксперты отвечают так: это или централизация денежных потоков, или вопросы безопасности. Правоохранительным органам будет удобнее держать информацию о пользователях в одной базе.