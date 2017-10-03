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    Минкомсвязи готовит новые правила идентификации пользователей общественного WiFi. Интернет, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинкомсвязи готовит новые правила идентификации пользователей общественного WiFi

    Минкомсвязи готовит новые правила идентификации пользователей общественного WiFi

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    Минкомсвязи готовит новые правила идентификации пользователей общественного WiFi

    Минкомсвязи готовит новые правила идентификации пользователей общественного WiFi

    Минкомсвязи готовит новые правила идентификации пользователей общественного WiFi

      Минкомсвязи готовит проект, согласно которому все желающие воспользоваться публичными сетями Wi-Fi будут авторизовываться по новым правилам.

      Весь беспроводной Интернет в общественных местах будут подключать к единой системе. Ее цель — устанавливать личность человека, который решил воспользоваться Wi-Fi.

      Такую идею агентство РБК обнаружило в правительственной программе «Цифровая экономика». Разрабатывать систему начнут летом 2018 года. Уточняется, что она будет каким-то образом взаимодействовать с Единой системой идентификации и авторизации, с которой сейчас пользователи сталкиваются на портале госуслуг.

      По закону, все, кто подключается к Wi-Fi в общественных местах вроде кафе или вокзала, должны быть обязательно идентифицированы. Например, по номеру телефона. Это сделано для того, чтобы потом у оператора связи можно было найти и фамилию, и паспортные данные человека.

      На вопрос, в чем смысл новой единой системы, эксперты отвечают так: это или централизация денежных потоков, или вопросы безопасности. Правоохранительным органам будет удобнее держать информацию о пользователях в одной базе.

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