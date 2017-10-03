Референдум в Каталонии рассорил Рамоса и Пике

Между защитниками национальной команды Испании Серхио Рамосом и Жераром Пике вспыхнул конфликт
из-за прошедшего 1 октября референдума о независимости в Каталонии.
Рамос обвинил поддержавшего референдум Пике в том, что тот дестабилизирует обстановку в команде сборной Испании в преддверии заключительных матчей отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает RT. Отношения игроков, составляющих пару центральных защитников, вконец испортились.
Ранее на тренировке болельщики освистали Пике. Ему кричали: иди вон. Сам Жерар заявлял, что готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании.
3 октября в Каталонии прошла всеобщая стачка, были закрыты госучреждения, не работал транспорт. Жители региона протестовали против жестких действий полицейских во время воскресного референдума.
Как сообщает корреспондент НТВ Роман Соболь, лидеры Каталонии 5 лет раскачивали народ. Они и к власти пришли на обещаниях, что Каталония будет независимой. В настоящее время ситуация стала взрывоопасной. Если Каталония провозгласит независимость, Испания введет войска. Для нее это вопрос собственного выживания.
Ранее на тренировке болельщики освистали Пике. Ему кричали: иди вон. Сам Жерар заявлял, что готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании.
3 октября в Каталонии прошла всеобщая стачка, были закрыты госучреждения, не работал транспорт. Жители региона протестовали против жестких действий полицейских во время воскресного референдума.
Как сообщает корреспондент НТВ Роман Соболь, лидеры Каталонии 5 лет раскачивали народ. Они и к власти пришли на обещаниях, что Каталония будет независимой. В настоящее время ситуация стала взрывоопасной. Если Каталония провозгласит независимость, Испания введет войска. Для нее это вопрос собственного выживания.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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