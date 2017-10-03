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    Петербургские чиновники не стали объяснять, зачем газетные киоски должны исчезнуть от станций метро

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    Петербургские чиновники не стали объяснять, зачем газетные киоски должны исчезнуть от станций метро

    Петербургские чиновники не стали объяснять, зачем газетные киоски должны исчезнуть от станций метро

    Представители Смольного не пришли на пресс-конференцию, посвященную громким поправкам в постановление, касающееся торговли.

    Инициаторы внесения поправки в городской закон, согласно которому все киоски с цветами и печатной продукцией отодвинутся от станций метрополитена на 100 метров, сегодня не пришли на встречу с теми, кого это реально затронет.

    Депутаты городского парламента и представители малого бизнеса хотели выяснить у чиновников, почему под предлогом борьбы с терроризмом проблема вынужденного переезда затрагивает именно газетный и цветочный бизнес.

    Планируется, что поправки в постановление правительства, регламентирующие работу нестационарных торговых объектов, могут быть приняты на ближайших заседаниях правительства Петербурга.

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