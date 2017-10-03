Петербургские чиновники не стали объяснять, зачем газетные киоски должны исчезнуть от станций метро

Представители Смольного не пришли на пресс-конференцию , посвященную громким поправкам в постановление, касающееся торговли.

Инициаторы внесения поправки в городской закон, согласно которому все киоски с цветами и печатной продукцией отодвинутся от станций метрополитена на 100 метров, сегодня не пришли на встречу с теми, кого это реально затронет.



Депутаты городского парламента и представители малого бизнеса хотели выяснить у чиновников, почему под предлогом борьбы с терроризмом проблема вынужденного переезда затрагивает именно газетный и цветочный бизнес.



Планируется, что поправки в постановление правительства, регламентирующие работу нестационарных торговых объектов, могут быть приняты на ближайших заседаниях правительства Петербурга.