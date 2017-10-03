Путин с иронией воспринял слова президента «Зенита» о футболе

Сегодня президент РФ Владимир Путин провел Совет по развитию физкультуры и спорта. Речь шла о подготовке к чемпионату мира по футболу, в том числе и о ценах на билеты. Также глава государства подискутировал о футболе с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко.

Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков, сегодня губернаторы показывали президенту макеты объектов — стадионов, аэропортов. Некоторые из них уже готовы, сданы, работы на некоторых находятся в завершающей стадии. В определенных местах обнаружены отставания от графика, но, по словам губернаторов и министров, эти отставания не критические.



Владимир Путин, открывая совещание, напомнил всем собравшимся о важности предстоящего мероприятия, в том числе и с точки зрения безопасности, поскольку на кону имидж страны. Обратил внимание глава государства и на стоимость билетов.



Владимир Путин: «Нужно еще раз посмотреть на такой аспект как доступность билетов, постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможно».



Президент «Зенита» Сергей Фурсенко во время сегодняшнего заседания рассказал об успехах петербургского клуба по привлечению болельщиков на домашние матчи, а также поделился мыслями о том, как российские команды должны развиваться.



Сергей Фурсенко: «Если российский футбол будет зрелищным, на наших стадионах будут аншлаги. Тогда телевизионные и прочие права на матчи будут адекватны вложениям, которые мы сейчас делаем, а наш футбол станет конкурентоспособным на мировом рынке. И тогда все скажут, что футбол — это истинно русская игра».



Владимир Путин ответил на это с иронией, отметив наличие большого количества иностранцев в петербургском клубе.



Владимир Путин: «Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за „Зенит“, играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Во, молодец! Интересно вы нам все рассказали».



В ответ Фурсенко сообщил, что лимит «практически во всех» играх соблюдается, а матч с испанцами, когда вышло больше иностранцев, был единственным. Фурсенко добавил, что «мы реально готовим российских футболистов к чемпионату мира», и пообещал, что результаты этого обязательно будут видны. «Хорошо, посмотрим», — парировал Путин.